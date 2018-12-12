В Европарламенте призвали Путина освободить украинских моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Европейском парламенте призвали президента России Владимира Путина освободить украинских моряков, задержанных в районе Керченского пролива вместе с украинскими военными судами. Об этом заявил содокладчик Европарламента по Украине Михаэль Галлер, передает УНН.
"Мы хотели бы призвать к освобождению украинских моряков, и должны быть санкции, если этого не произойдет. Мы призываем Путина, пожалуйста, освободите моряков, чтобы они могли вернуться домой", - заявил Галлер во время заседания Европарламента накануне.
25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.