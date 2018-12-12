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Завтра Европейский совет рассмотрит вопрос дополнительных санкций против РФ

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. 13-14 декабря на заседании Европейского Совета определенные лидеры государств-членов ЕС поднимать вопрос эскалации в Азовском и Черном морях и дополнительных санкций в РФ с учетом предложений, предоставленных министром иностранных дел Павел Климкин. Об этом сообщил разговор посол Украины в Королевстве Бельгия, представитель Украины при ЕС и Европейском Сообществе по атомной энергии Николай Точицкий в интервью газете "День", передает УНН.

Завтра Европейский совет рассмотрит вопрос дополнительных санкций против РФ

"Уже 13-14 декабря состоится заседание Европейского Совета, во время которого, как мы ожидаем, определенные лидеры государств-членов ЕС также нарушать этот вопрос (эскалации в Азовском и Черном морях - ред.), в том числе о дополнительных санкциях, с учетом тех предложений, которые они получили от министра иностранных дел, а также по итогам консультаций Президента Украины Петра Порошенко с европейскими лидерами", – отметил посол.

По его словам, также вопрос эскалации в Азовском и Черном морях обсуждался на заседании Совета ЕС по иностранным делам 10 декабря.

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При этом он добавил, что от неправомерных действий РФ так же страдают и несут ущерб судна европейских компаний.

"Таким образом, я думаю, что наши европейские партнеры должны внимательно посмотреть на существующее законодательство, фактаж относительно ущерба их компаний и производителей продукции и, если говорить простым языком, выставить счета РФ", – добавил дипломат.

По его словам, Киев призывает европейских партнеров внести в санкционные списки ЕС российские морские порты, расположенные в Азовском и Черном морях.

Кроме того, по его мнению, если военные агрессивные действия со стороны РФ осуществлялись в Черном море, то вполне логично, что государства-члены ЕС, которые имеют выход в Черное море и являются членами НАТО, должны "дополнительно проанализировать ситуацию".

"Мы ожидаем от наших партнеров в ЕС и НАТО реакцию не только в формате заявлений, но и конкретных действий санкционного, секторально-экономического и военного характера", – подчеркнул посол.

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Напомним, 10 декабря состоялось заседание Совета Евросоюза по иностранным делам, посвященное агрессии РФ в Керченском проливе.

Украина предложила европейским министрам несколько типов санкций против РФ из-за агрессии возле Керченского пролива и захват украинских судов и их экипажа.

Сейм Литвы в понедельник принял резолюцию, которой после инцидента в Керченском проливе призывает Запад выставить России конкретные требования, невыполнение которых повлекло бы за собой усиление санкций, которые могут касаться газового, нефтяного и финансового секторов страны, включая исключением России из системы SWIFT. За резолюцию проголосовали 79 членов литовского парламента, двое воздержались.

25 ноября в районе Керченского пролива произошло российский вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь – из Черного в Азовское море, также были ранены и захваченные в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

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