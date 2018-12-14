МИД: агрессия РФ подрывает безопасность и вредит экономике стран ОЧЭС

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Агрессивная политика России угрожает безопасности и экономическому сотрудничеству в регионе ОЧЭС. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар во время 39-го заседания Совета министров иностранных дел стран-членов Организации Черноморского Экономического Сотрудничества в Баку, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства.