ЄС продовжив санкції щодо РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Лідери ЄС ухвалили рішення продовжити економічні санкції проти Росії ще на півроку. Про це у Twitter повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає УНН.
"Лідери ЄС вирішили продовжити економічні санкції проти Росії ще на півроку", - написав він.
Як повідомляв раніше УНН, сьогодні очікували рішення, що лідери держав ЄС продовжать економічні санкції щодо Росії.
Раніше у ЄС заявили, що вивчають можливості надання фінансової підтримки прилеглим до Азовського моря регіонам на південному сході України, включаючи порт Маріуполь.
Нагадаємо, Європарламент ухвалив документ, згідно з яким ЄС посилять санкції щодо РФ, якщо українських моряків, захоплених на Азові, не звільнять.