ЕС продлил санкции в отношении РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Лидеры ЕС приняли решение продлить экономические санкции против России еще на полгода. Об этом в Twitter сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает УНН.
"Лидеры ЕС решили продолжить экономические санкции против России еще на полгода", - написал он.
Как сообщал ранее УНН, сегодня ожидали решения, лидеры государств ЕС продолжат экономические санкции в отношении России.
Ранее в ЕС заявили, что изучают возможности оказания финансовой поддержки прилегающим к Азовскому морю регионам на юго-востоке Украины, включая порт Мариуполь.
Напомним, Европарламент принял документ, согласно которому ЕС ужесточат санкции в отношении РФ, если украинских моряков, захваченных на Азове, не освободят.