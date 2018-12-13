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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ЕС продлил санкции в отношении РФ

Киев • УНН

 • 10428 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Лидеры ЕС приняли решение продлить экономические санкции против России еще на полгода. Об этом в Twitter сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает УНН.

ЕС продлил санкции в отношении РФ

"Лидеры ЕС решили продолжить экономические санкции против России еще на полгода", - написал он.

Как сообщал ранее УНН, сегодня ожидали решения, лидеры государств ЕС продолжат экономические санкции в отношении России.

Ранее в ЕС заявили, что изучают возможности оказания финансовой поддержки прилегающим к Азовскому морю регионам на юго-востоке Украины, включая порт Мариуполь.

Напомним, Европарламент принял документ, согласно которому ЕС ужесточат санкции в отношении РФ, если украинских моряков, захваченных на Азове, не освободят.

Украинские Национальные Новости

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