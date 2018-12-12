ЄС планує фінансово підтримати прилеглі до Азовського моря регіони
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Європейський Союз вивчає можливості надання фінансової підтримки прилеглим до Азовського моря регіонах на південному сході України, включаючи порт Маріуполь. Про це заявила верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні, передає УНН з посиланням на DW.
"Те, що для нас відіграє найбільшу роль, - це та підтримка, яку ми можемо надати", зокрема, по лінії Європейського інвестиційного банку, підкреслила очільниця європейської дипломатії на засіданні Європарламенту у вівторок, не вдаючись у подробиці.
При цьому вона вітала успіхи Києва у питанні проведення реформ, але визнала, що перед українською владою стоїть ще низка серйозних проблем. Йдеться про встановлення некорумпованої судової системи, подолання зловживань у банківському секторі та запобігання "атак проти цивільного суспільства".
Раніше спецпредставник держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що остаточна відповідь США і ЄС на атаку Росії в Азовському морі ще формується і в арсеналі американського уряду і його союзників залишається ще чимало важелів тиску на Росію. Зокрема, не виключена можливість обмеження права російських суден заходити в порти, як і "ядерна опція" відключення Росії від SWIFT.