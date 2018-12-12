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ЄС планує фінансово підтримати прилеглі до Азовського моря регіони

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Європейський Союз вивчає можливості надання фінансової підтримки прилеглим до Азовського моря регіонах на південному сході України, включаючи порт Маріуполь. Про це заявила верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні, передає УНН з посиланням на DW.

ЄС планує фінансово підтримати прилеглі до Азовського моря регіони

"Те, що для нас відіграє найбільшу роль, - це та підтримка, яку ми можемо надати", зокрема, по лінії Європейського інвестиційного банку, підкреслила очільниця європейської дипломатії на засіданні Європарламенту у вівторок, не вдаючись у подробиці.

При цьому вона вітала успіхи Києва у питанні проведення реформ, але визнала, що перед українською владою стоїть ще низка серйозних проблем. Йдеться про встановлення некорумпованої судової системи, подолання зловживань у банківському секторі та запобігання "атак проти цивільного суспільства".

Раніше спецпредставник держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що остаточна відповідь США і ЄС на атаку Росії в Азовському морі ще формується і в арсеналі американського уряду і його союзників залишається ще чимало важелів тиску на Росію. Зокрема, не виключена можливість обмеження права російських суден заходити в порти, як і "ядерна опція" відключення Росії від SWIFT.

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