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Волкер назвав важелі стримування РФ після ескалації на Азові

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Остаточна відповідь США та ЄС на атаку Росії в Азовському морі ще формується і в арсеналі американського уряду та їхніх союзників залишається ще чимало важелів тиску на Росію. Зокрема, не виключено можливості обмеження права російських суден заходити в порти, як і "ядерну опцію" відключення Росії від SWIFT. Про це заявив спеціальний представник держдепу США з питань Укрїни Курт Волкер в інтерв'ю "Голосу Америки", передає УНН.

Волкер назвав важелі стримування РФ після ескалації на Азові

"Можливо, рішення в цьому напрямку ще не ухвалили, але минулими вихідними одна з президентів земель у Німеччині, можливий наступний лідер ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауер, говорила про можливість заборонити російським суднам, які йдуть з Криму чи Азовського моря, заходити в європейські порти. Це дуже сильна та оригінальна відповідь. Подивимося, чи вони розвиватимуть цю ідею, і ми це також розглянемо", - зазначив він, відповідаючи на запитання, чи можливим є обмеження права російських суден заходити в іноземні порти.

Щодо запитання про можливість відключення Росії від SWIFT, представник держдепу США зауважив: "Це називають ядерною опцією, але вона залишається".

"Це дорого коштуватиме і для Росії, і для наших союзників. Але ми мусимо мати цю можливість, тому що ми не можемо допустити, аби Росія робила наступні агресивні кроки, як цей", - додав він.

При цьому Волкер наголосив, що треба бути обережними та дотримуватися духу існуючих санкцій.

"Вони не можуть бути каральними по відношенню до звичайних російських та українських громадян. Санкції, які запровадили ми та ЄС, спрямовані проти російського бізнесу та урядових структур з метою вплинути на ухвалення рішень Росією. Це не про покарання, а про пошук механізму, який би привів до рішення", - зазначив він.

Нагадаємо, Волкер заявляв, що США і ЄС можуть посилити санкції проти РФ через керченську кризу.

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