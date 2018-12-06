Волкер назвав важелі стримування РФ після ескалації на Азові

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Остаточна відповідь США та ЄС на атаку Росії в Азовському морі ще формується і в арсеналі американського уряду та їхніх союзників залишається ще чимало важелів тиску на Росію. Зокрема, не виключено можливості обмеження права російських суден заходити в порти, як і "ядерну опцію" відключення Росії від SWIFT. Про це заявив спеціальний представник держдепу США з питань Укрїни Курт Волкер в інтерв'ю "Голосу Америки", передає УНН.