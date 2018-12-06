Волкер назвал рычаги сдерживания РФ после эскалации на Азове

"Возможно, решение в этом направлении еще не приняли, но в минувшие выходные один из президентов земель в Германии, возможный следующий лидер ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, говорила о возможности запретить российским судам, которые идут из Крыма или Азовского моря, заходить в европейские порты. Это очень сильный и оригинальный ответ. Посмотрим, будут ли они развивать эту идею, и мы это также рассмотрим", - отметил он, отвечая на вопрос, возможно ли ограничение права российских судов заходить в иностранные порты.

Относительно вопроса о возможности отключения России от SWIFT, представитель госдепа США отметил: "Это называют ядерной опцией, но она остается".

"Это будет дорого стоить и для России, и для наших союзников. Но мы должны иметь эту возможность, потому что мы не можем допустить, чтобы Россия делала следующие агрессивные шаги, как этот", - добавил он.

При этом Волкер подчеркнул, что надо быть осторожными и придерживаться духа существующих санкций.

"Они не могут быть карательными по отношению к обычным российским и украинским гражданам. Санкции, которые ввели мы и ЕС, направленные против российского бизнеса и правительственных структур с целью повлиять на принятие решений Россией. Это не о наказании, а о поиске механизма, который бы привел к решению", - отметил он.

Напомним, Волкер заявлял, что США и ЕС могут ужесточить санкции против РФ из-за керченского кризиса.