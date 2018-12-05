США і ЄС можуть посилити санкції проти РФ через керченську кризу - Волкер
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. США та Європа можуть посилити санкції щодо Росії або запровадити нові санкції через захоплення українських моряків та суден у районі Керченської протоки. Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявив спеціальний представник держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, передає УНН.
"Деякі наші європейські союзники говорили про нові санкції чи посилення існуючих санкцій. Я думаю, що це гідна ідея, ми її розглянемо", - сказав Волкер.
Спеціальний представник держдепартаменту США також висловив думку, що Росія має звільнити захоплених українських моряків та судна як жест доброї волі перед святами.
"Їх безпідставно атакували у відкритих водах, заарештували. Вони (росіяни - ред.) мають вдатися до деескалації ситуації та повернути їх", - відзначив Волкер.
Дипломат наголосив, що збереження уваги на долі українських моряків має посприяти їх звільненню.
За словами Волкера, світ має продемонструвати єдність у протистоянні Росії.
"Ми сподіваємося, що Росія негайно поверне моряків", - заявив Волкер.
Як відзначив дипломат, через ситуацію із захопленням українських моряків Росією була відкладена раніше запланована зустріч із помічником Володимира Путіна Владиславом Сурковим.
Водночас дипломат наголосив, що Росія має відновити діалог з Україною на базі Договору 2003-го року про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки.
"Території обох країн виходять до Азовського моря. Обидві країни мають право та потребу використовувати море для руху транспорту. Далі ми маємо повернутися до ширшої розмови про те, як покласти край конфлікту в східній Україні", - заявив Волкер.
Раніше Волкер уже закликав Європу розглянути посилення санкцій проти Росії.