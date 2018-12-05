США і ЄС можуть посилити санкції проти РФ через керченську кризу - Волкер

КИЇВ. 5 грудня. УНН. США та Європа можуть посилити санкції щодо Росії або запровадити нові санкції через захоплення українських моряків та суден у районі Керченської протоки. Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявив спеціальний представник держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, передає УНН.