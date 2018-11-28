Волкер закликав Європу розглянути посилення санкцій проти Росії

"Ми, безумовно, заохочуємо наших європейських союзників уважніше розглянути, які додаткові санкції можуть бути застосовані", - сказав Волкер у Берліні.

"Як я бачу зараз, це не те, про що Німеччина і Франція заявляли, що розглядають, але я думаю, що ці речі можуть розвиватися з часом", - додав він.

Кілька високопоставлених європейських політиків у вівторок, як зазначається, порушили питання про можливість введення нових санкцій проти Росії, щоб покарати її за захоплення трьох українських суден у районі Керченської протоки.

Раніше Польща заявила, що підтримає посилення санкцій проти Росії за агресію на Азові.

При цьому журналіст, який працює у Брюсселі, Рікард Йозвяк заявляв, що у Європейському Союзі можливість введення нових санкцій через захоплення Росією трьох українських військових кораблів у районі Керченської протоки допускають лише 6-7 країн, але якщо це і станеться, то їх впровадження, скоріш за все, буде тривалим процесом.

Спільна заява країн ЄС щодо Азовського моря та Керченської протоки, з його слів, очікується 28 листопада. "Без конкретних закликів до санкцій і, як видається, без жодних слів засудження", - відзначив він.