Польща підтримає посилення санкцій проти Росії за агресію на Азові

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Польща включиться у дії міжнародної спільноти, метою яких є завершення російсько-українського конфлікту. Про це заявив президент Польща Анджей Дуда, передає УНН з посиланням на Польське радіо.

“Якщо будуть такі міжнародні ініціативи, я маю на увазі, передусім, загострення санкцій проти Росії, Польща безперечно включиться у такі ініціативи. Ми готові насправді на всі можливі дії, які би допомоги вирішити цей конфлікт. Гинуть люди, панує величезна непевність стосовно безпеки, і я не маю сумнівів, що треба зробити усе можливе аби це питання вирішити”, — заявив Дуда.

Він наголосив, що Росія повинна звільнити українських моряків, а також повернути Україні захоплені кораблі.

“Немає сумнівів, що Росія є агресором. Немає сумнівів, що вчергове порушено міжнародне право. Порушено теж підписані Росією та Україною угоди про свободу судноплавства у водах Азовського моря. У зв’язку з цим, це ситуація неприйнятна. І Польща з такими діями Росії абсолютно не погоджується”, - сказав Дуда.

Президенти Польщі та Болгарії закликали докласти усіх зусиль, щоби заспокоїти ситуацію у Керченській протоці.

Як повідомляв УНН, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.

У зв'язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан.

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