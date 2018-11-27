Польша поддержит ужесточение санкций против России за агрессию на Азове
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Польша включится в действии международного сообщества, целью которых является завершение российско-украинского конфликта. Об этом заявил президент Польша Дуда, передает УНН со ссылкой на Польское радио.
"Если будут такие международные инициативы, я имею в виду, прежде всего, обострение санкций против России, Польша бесспорно включится в такие инициативы. Мы готовы на все возможные действия, которые бы помогли решить этот конфликт. Гибнут люди, царит огромная неуверенность в безопасности, и я не сомневаюсь, что надо сделать все возможное, чтобы этот вопрос решить", - заявил Дуда.
Он отметил, что Россия должна освободить украинских моряков, а также вернуть Украину захваченные корабли.
"Нет сомнений, что Россия является агрессором. Нет сомнений, что в очередной раз нарушено международное право. Нарушено также подписанные Россией и Украиной соглашения о свободе судоходства в водах Азовского моря. В связи с этим, это ситуация неприемлема. И Польша с такими действиями России абсолютно не согласна", - сказал Дуда.
Президенты Польши и Болгарии призвали приложить все усилия, чтобы успокоить ситуацию в Керченском проливе.
Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение.