Волкер призвал Европу рассмотреть ужесточение санкций против России
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. США призывают европейских союзников обдумать введение дополнительных санкций против России из-за ситуации в Украине. Об этом заявил в среду специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Мы, безусловно, поощряем наших европейских союзников внимательнее рассмотреть, какие дополнительные санкции могут быть применены", - сказал Волкер в Берлине.
"Как я вижу сейчас, это не то, о чем Германия и Франция заявляли, что рассматривают, но я думаю, что эти вещи могут развиваться со временем", - добавил он.
Несколько высокопоставленных европейских политиков во вторник, как отмечается, поставили вопрос о возможности введения новых санкций против России, чтобы наказать ее за захват трех украинских судов в районе Керченского пролива.
Ранее Польша заявила, что поддержит ужесточение санкций против России за агрессию на Азове.
При этом журналист, работающий в Брюсселе, Рикард Йозвяк заявлял, что в Европейском Союзе возможность введения новых санкций из-за захвата Россией трех украинских военных кораблей в районе Керченского пролива допускают лишь 6-7 стран, но если это и произойдет, то их внедрение, скорее всего, будет длительным процессом.
Совместное заявление стран ЕС по Азовскому морю и Керченскому проливу, по его словам, ожидается 28 ноября. "Без конкретных призывов к санкциям и, как представляется, без слов осуждения", - отметил он.