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США и ЕС могут ужесточить санкции против РФ из-за керченского кризиса - Волкер

Киев • УНН

 • 10456 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. США и Европа могут усилить санкции в отношении России или ввести новые санкции из-за захвата украинских моряков и судов в районе Керченского пролива. Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил специальный представитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер, передает УНН.

США и ЕС могут ужесточить санкции против РФ из-за керченского кризиса - Волкер

"Некоторые наши европейские союзники говорили о новых санкциях или усилении существующих санкций. Я думаю, что это достойная идея, мы ее рассмотрим", - сказал Волкер.

Специальный представитель госдепартамента США также выразил мнение, что Россия должна освободить захваченных украинских моряков и судна в качестве жеста доброй воли перед праздниками.

"Их безосновательно атаковали в открытых водах, арестовали. Они (россияне - ред.) должны прибегнуть к деэскалации ситуации и вернуть их", - отметил Волкер.

Дипломат отметил, что сохранение внимания к судьбаи украинских моряков должно способствовать их освобождению.

По словам Волкера, мир должен продемонстрировать единство в противостоянии России.

"Мы надеемся, что Россия немедленно вернет моряков", - заявил Волкер.

Как отметил дипломат, из-за ситуации с захватом украинских моряков Россией была отложена ранее запланированная встреча с помощником Владимира Путина Владиславом Сурковым.

В то же время дипломат отметил, что Россия должна восстановить диалог с Украиной на базе Договора 2003 года о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

"Территории обеих стран выходят к Азовскому морю. Обе страны имеют право и потребность использовать море для движения транспорта. Далее мы должны вернуться к более широкой дискуссии о том, как положить конец конфликту в восточной Украине", - заявил Волкер.

Ранее Волкер уже призвал Европу рассмотреть ужесточение санкций против России.

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