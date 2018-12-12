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ЕС планирует финансово поддержать прилегающие к Азовскому морю регионы

Киев • УНН

 • 10486 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Европейский Союз изучает возможности оказания финансовой поддержки прилегающим к Азовскому морю регионам на юго-востоке Украины, включая порт Мариуполь. Об этом заявила верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини, передает УНН со ссылкой на DW.

ЕС планирует финансово поддержать прилегающие к Азовскому морю регионы

"То, что для нас играет наибольшую роль, - это та поддержка, которую мы можем оказать", в частности, по линии Европейского инвестиционного банка, подчеркнула глава европейской дипломатии на заседании Европарламента во вторник, не вдаваясь в подробности.

При этом она приветствовала успехи Киева в вопросе проведения реформ, но признала, что перед украинскими властями стоит еще целый ряд серьезных проблем. Речь идет об установлении некоррумпированной судебной системы, преодолении злоупотреблений в банковском секторе и предотвращении "атак против гражданского общества".

Ранее спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что окончательный ответ США и ЕС на атаку России в Азовском море еще формируется и в арсенале американского правительства и их союзников остается еще немало рычагов давления на Россию. В частности, не исключена возможность ограничения права российских судов заходить в порты, как и "ядерная опция" отключения России от SWIFT

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