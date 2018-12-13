У проекті рішення ЄС немає нових санкцій проти РФ за ескалацію на Азові - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. У проекті рішення Євроради, засідання якої відбудеться 13-14 грудня, поки немає згадок про нові санкції проти РФ після ескалації у районі Азовського моря. Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter, передає УНН.
"Лідери ЄС сьогодні після обіду, як очікується, продовжать економічні санкції щодо Росії. Але поки у проекті висновків (Євроради - ред.) немає згадок про нові санкції після подій в Азовському морі. Тільки "ЄС готовий вжити заходів щодо подальшого посилення своєї підтримки на користь постраждалих районів України" , - повідомив він.
Раніше у ЄС заявили, що вивчають можливості надання фінансової підтримки прилеглим до Азовського моря регіонам на південному сході України, включаючи порт Маріуполь.
Нагадаємо, Європарламент ухвалив документ, згідно з яким ЄС посилять санкції щодо РФ, якщо українських моряків, захоплених на Азові, не звільнять.