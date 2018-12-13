В проекте решения ЕС нет новых санкций против РФ за эскалацию на Азове - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В проекте решения Евросовета, заседание которого состоится 13-14 декабря, пока нет упоминаний о новых санкциях против РФ после эскалации в районе Азовского моря. Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter, передает УНН.
"Лидеры ЕС сегодня после обеда, как ожидается, продлят экономические санкции в отношении России. Но пока в проекте выводов (Евросовета - ред.) нет упоминаний о новых санкциях после событий в Азовском море. Только "ЕС готов принять меры по дальнейшему усилению своей поддержки в пользу пострадавших районов Украины", - сообщил он.
Ранее в ЕС заявили, что изучают возможности оказания финансовой поддержки прилегающим к Азовскому морю регионам на юго-востоке Украины, включая порт Мариуполь.
Напомним, Европарламент принял документ, согласно которому ЕС ужесточат санкции в отношении РФ, если украинских моряков, захваченных на Азове, не освободят.