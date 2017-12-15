Україна реалізувала цілі головування в ОЧЕС попри російську агресію - МЗС

"Україна успішно завершує своє головування в ОЧЕС проведенням підсумкового засідання Ради міністрів. Попри складні умови, пов'язані з російською агресією, Україні вдалося реалізувати цілі свого Головування. Зокрема, консолідувати більшість держав-членів навколо питання відновлення миру і стабільності в регіоні Чорного моря", - вказав В.Боднар.

З його слів, учасники засідання відзначили зусилля України з розвитку співпраці у сфері транспорту, а також реформування ОЧЕС та посилення взаємодії з Європейським Союзом.

Нагадаємо, Генасамблея ПАЧЕС ухвалила декларацію з урахуванням поправки України.