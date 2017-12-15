Україна реалізувала цілі головування в ОЧЕС попри російську агресію - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Україні вдалося реалізувати цілі свого головування в Організації Чорноморського економічного співробітництва попри складні умови, пов'язані з російською агресією. Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар під час засідання Ради міністрів ОЧЕС, передає УНН з посиланням на повідомлення МЗС України у Twitter.
"Україна успішно завершує своє головування в ОЧЕС проведенням підсумкового засідання Ради міністрів. Попри складні умови, пов'язані з російською агресією, Україні вдалося реалізувати цілі свого Головування. Зокрема, консолідувати більшість держав-членів навколо питання відновлення миру і стабільності в регіоні Чорного моря", - вказав В.Боднар.
З його слів, учасники засідання відзначили зусилля України з розвитку співпраці у сфері транспорту, а також реформування ОЧЕС та посилення взаємодії з Європейським Союзом.
Нагадаємо, Генасамблея ПАЧЕС ухвалила декларацію з урахуванням поправки України.