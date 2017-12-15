Украина реализовала цели председательства в ОЧЭС несмотря на российскую агрессию - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Украине удалось реализовать цели своего председательства в Организации Черноморского экономического сотрудничества несмотря на сложные условия, связанные с российской агрессией. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар во время заседания Совета министров ОЧЭС, передает УНН со ссылкой на сообщение МИД Украины в Twitter.
"Украина успешно завершает свое председательство в ОЧЭС проведением итогового заседания Совета министров. Несмотря на сложные условия, связанные с российской агрессией, Украине удалось реализовать цели своего председательства. В частности, консолидировать большинство государств-членов вокруг вопроса восстановления мира и стабильности в регионе Черного моря" - указал В.Боднар.
По его словам, участники заседания отметили усилия Украины по развитию сотрудничества в сфере транспорта, а также реформированию ОЧЭС и усилению взаимодействия с Европейским Союзом.
Напомним, Генассамблея ПАЧЭС приняла декларацию с учетом поправки Украины.