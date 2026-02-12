Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню

Президент Зеленський прийняв пропозицію США провести наступний раунд переговорів для припинення війни, де обговорюватиметься питання території. Україна може схвалити мирну пропозицію через парламентське голосування або національний референдум.

"Четвертий раунд заплановано на вівторок або середу", сказав Зеленський Bloomberg, хоча незрозуміло, чи погодиться росія на переговори в США. На порядку денному стоїть пропозиція США щодо створення вільної економічної зони як буфера у східному регіоні Донбас, варіант, до якого, за словами українського лідера, обидві сторони конфлікту ставляться скептично, пише видання.

Нинішній переговорний процес щодо завершення війни більше схожий на політичну гру, ніж на реальну спробу досягти миру. Водночас певні шанси на зміни все ж залишаються. Про це в коментарі УНН заявив експерт-міжнародник, кандидат політичних наук Станіслав Желіховський.

"Зараз йде імітація перемовного процесу"

За словами експерта, сторони демонструють активність, однак реального прориву поки що немає.

Зараз йде імітація перемовного процесу. Я переконаний, що росіяни затягують час. росії це вигідно, і, на жаль, поки що їй це вдається. Трамп не застосовує важелів тиску, що дає путіну можливості продовжувати війну - каже експерт.

Він звернув увагу на публічні сигнали про нібито готовність до припинення вогню, але назвав їх частиною політичної гри.

Ми бачимо і чуємо, що нібито хтось зацікавлений у припиненні вогню. Але я скажу, що це лише гра. Це гра, яка, зокрема, спрямована на те, щоб задовольнити президента США Дональда Трампа - зазначає Желіховський.

"росія не зацікавлена у припиненні вогню"

Желіховський наголошує: позиції Києва і москви принципово різняться.

Україна, очевидно, зацікавлена у припиненні бойових дій - це відрізняє нас від росії. москва не зацікавлена у завершенні війни, натомість Україна постійно наголошує на своїй готовності до пошуку рішень - відзначає він.

Саме тому, переконаний він, очікувати швидких результатів не варто.

"Тут бачимо вже різні підходи і різні бажання. Я думаю, що Україна цілком усвідомлює, що зараз навряд чи можна буде досягнути якогось прогресу, принаймні найближчі тижні. Ця війна – велика трагедія, але у нас немає іншого вибору, Україна має продовжувати спротив".

Втім, експерт не виключає, що ситуація може змінитися.

Можливо, і буде якесь вікно можливостей незабаром, може навесні. Варто звертати увагу на економічні показники. Але станом на зараз припинення вогню я не очікую. росіяни продовжують висувати фантастичні умови, на які Україна не піде, але знову скажу, ситуація дійсно може незабаром змінитися - зазначає Желіховський.

Території та гарантії безпеки - головний камінь спотикання

Окремо експерт підкреслив, що ключовими залишаються питання територій та гарантій безпеки.

"Головне те, що стосується територій і гарантій безпеки. Це, мені здається, дуже важливі питання".

Водночас експерт зауважує, що Україна також діє раціонально й обережно. За його оцінкою, Київ не може дозволити собі піти на умови, які створять довгострокові ризики для безпеки держави.

Будь-яка угода має гарантувати, що війна не повториться через два чи п’ять років. Якщо цього немає - це не мир, це пауза перед новим етапом конфлікту, тому звичайно Київ не готовий на швидкий мир будь-якою ціною. При цьому, Україна робить все можливе, щоб продемонструвати Дональду Трампу готовність до миру - підкреслює він.

Водночас знайти компроміс із державою-агресоркою надзвичайно складно.

"У нас є дуже важливі питання, щодо яких дуже важко знайти спільні знаменники з росією. І це також затягує процес. Україна вже заявляла, що готова на поступки, але не на такі, які вимагає від нас ворог. Має бути компроміс, і поки росія не демонструє, що готова до нього, а навпаки – готує нові наступи".

Таким чином, за словами експерта, нині саме росія не демонструє реальної готовності до завершення війни. Водночас він допускає, що за певних умов, зокрема економічних, може з’явитися можливість для зрушень у переговорному процесі.