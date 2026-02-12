Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня

Президент Зеленский принял предложение США провести следующий раунд переговоров для прекращения войны, где будет обсуждаться вопрос территории. Украина может одобрить мирное предложение через парламентское голосование или национальный референдум.

"Четвертый раунд запланирован на вторник или среду", сказал Зеленский Bloomberg, хотя непонятно, согласится ли Россия на переговоры в США. На повестке дня стоит предложение США о создании свободной экономической зоны как буфера в восточном регионе Донбасс, вариант, к которому, по словам украинского лидера, обе стороны конфликта относятся скептически, пишет издание.

Нынешний переговорный процесс по завершению войны больше похож на политическую игру, чем на реальную попытку достичь мира. В то же время определенные шансы на изменения все же остаются. Об этом в комментарии УНН заявил эксперт-международник, кандидат политических наук Станислав Желиховский.

"Сейчас идет имитация переговорного процесса"

По словам эксперта, стороны демонстрируют активность, однако реального прорыва пока нет.

Сейчас идет имитация переговорного процесса. Я убежден, что россияне затягивают время. России это выгодно, и, к сожалению, пока ей это удается. Трамп не применяет рычагов давления, что дает Путину возможности продолжать войну - говорит эксперт.

Он обратил внимание на публичные сигналы о якобы готовности к прекращению огня, но назвал их частью политической игры.

Мы видим и слышим, что якобы кто-то заинтересован в прекращении огня. Но я скажу, что это лишь игра. Это игра, которая, в частности, направлена на то, чтобы удовлетворить президента США Дональда Трампа - отмечает Желиховский.

"Россия не заинтересована в прекращении огня"

Желиховский подчеркивает: позиции Киева и Москвы принципиально различаются.

Украина, очевидно, заинтересована в прекращении боевых действий - это отличает нас от России. Москва не заинтересована в завершении войны, зато Украина постоянно подчеркивает свою готовность к поиску решений - отмечает он.

Именно поэтому, убежден он, ожидать быстрых результатов не стоит.

"Здесь видим уже разные подходы и разные желания. Я думаю, что Украина вполне осознает, что сейчас вряд ли можно будет достичь какого-то прогресса, по крайней мере в ближайшие недели. Эта война – большая трагедия, но у нас нет другого выбора, Украина должна продолжать сопротивление".

Впрочем, эксперт не исключает, что ситуация может измениться.

Возможно, и будет какое-то окно возможностей вскоре, может весной. Стоит обращать внимание на экономические показатели. Но по состоянию на сейчас прекращения огня я не ожидаю. Россияне продолжают выдвигать фантастические условия, на которые Украина не пойдет, но снова скажу, ситуация действительно может вскоре измениться - отмечает Желиховский.

Территории и гарантии безопасности - главный камень преткновения

Отдельно эксперт подчеркнул, что ключевыми остаются вопросы территорий и гарантий безопасности.

"Главное то, что касается территорий и гарантий безопасности. Это, мне кажется, очень важные вопросы".

В то же время эксперт отмечает, что Украина также действует рационально и осторожно. По его оценке, Киев не может позволить себе пойти на условия, которые создадут долгосрочные риски для безопасности государства.

Любое соглашение должно гарантировать, что война не повторится через два или пять лет. Если этого нет - это не мир, это пауза перед новым этапом конфликта, поэтому конечно Киев не готов на быстрый мир любой ценой. При этом, Украина делает все возможное, чтобы продемонстрировать Дональду Трампу готовность к миру - подчеркивает он.

В то же время найти компромисс с государством-агрессором чрезвычайно сложно.

"У нас есть очень важные вопросы, по которым очень трудно найти общие знаменатели с Россией. И это также затягивает процесс. Украина уже заявляла, что готова на уступки, но не на такие, которые требует от нас враг. Должен быть компромисс, и пока Россия не демонстрирует, что готова к нему, а наоборот – готовит новые наступления".

Таким образом, по словам эксперта, сейчас именно Россия не демонстрирует реальной готовности к завершению войны. В то же время он допускает, что при определенных условиях, в частности экономических, может появиться возможность для сдвигов в переговорном процессе.