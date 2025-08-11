$41.390.07
12:35 • 28814 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto
Ексклюзив
10:23 • 52585 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
09:52 • 40067 перегляди
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ ЗимиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 07:41 • 97251 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 06:00 • 111658 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
11 серпня, 05:15 • 98042 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 69538 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 117951 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 206363 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 129667 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
"Мир не можна нав'язати": Велика Британія наголошує на праві України визначати власне майбутнє

Київ • УНН

 • 1112 перегляди

Велика Британія підтримує дипломатичні зусилля щодо завершення війни в Україні. Лондон наголошує на обов'язковій участі Києва в будь-яких домовленостях.

"Мир не можна нав'язати": Велика Британія наголошує на праві України визначати власне майбутнє

Лондон підтримує дипломатичні зусилля щодо завершення війни, але наголошує - будь-які домовленості мають відбуватися за участі Києва та без поступок агресору. Про це заявив речник прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, коментуючи ініціативи президента США Дональда Трампа, пише УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

Велика Британія висловила готовність сприяти міжнародним переговорам про припинення війни в Україні, однак чітко підкреслила: рішення про мир мають ухвалюватися за безпосередньої участі української сторони. Речник прем'єра Кіра Стармера заявив журналістам, що Лондон "ніколи не буде винагороджувати агресію та не поставить під загрозу суверенітет України".

Також у британському уряді зауважили, що хоч підтримують прагнення Дональда Трампа знайти шляхи врегулювання, Київ повинен бути повноцінним учасником процесу.

Ми ніколи не будемо довіряти президенту путіну настільки, наскільки це можливо, але підтримаємо Україну, президента Трампа та європейських партнерів у переговорах

- наголосив представник уряду.

Заява пролунала на тлі повідомлень про можливу зустріч Трампа та путіна на Алясці, яка викликає занепокоєння в Україні, адже існує ризик спроби нав'язати їй умови завершення війни без врахування позиції Києва.

Нагадаємо

Європейські лідери, включаючи Макрона та Мерца, наполягають на участі України у переговорах Трампа і путіна. Прем'єр Британії Стармер вимагає обов'язкового залучення президента Зеленського до переговорів лідерів США і рф щодо війни в Україні.

Степан Гафтко

