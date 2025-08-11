"Мир не можна нав’язати": Велика Британія наголошує на праві України визначати власне майбутнє
Київ • УНН
Велика Британія підтримує дипломатичні зусилля щодо завершення війни в Україні. Лондон наголошує на обов'язковій участі Києва в будь-яких домовленостях.
Лондон підтримує дипломатичні зусилля щодо завершення війни, але наголошує - будь-які домовленості мають відбуватися за участі Києва та без поступок агресору. Про це заявив речник прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, коментуючи ініціативи президента США Дональда Трампа, пише УНН з посиланням на Sky News.
Деталі
Велика Британія висловила готовність сприяти міжнародним переговорам про припинення війни в Україні, однак чітко підкреслила: рішення про мир мають ухвалюватися за безпосередньої участі української сторони. Речник прем’єра Кіра Стармера заявив журналістам, що Лондон "ніколи не буде винагороджувати агресію та не поставить під загрозу суверенітет України".
Також у британському уряді зауважили, що хоч підтримують прагнення Дональда Трампа знайти шляхи врегулювання, Київ повинен бути повноцінним учасником процесу.
Ми ніколи не будемо довіряти президенту путіну настільки, наскільки це можливо, але підтримаємо Україну, президента Трампа та європейських партнерів у переговорах
Заява пролунала на тлі повідомлень про можливу зустріч Трампа та путіна на Алясці, яка викликає занепокоєння в Україні, адже існує ризик спроби нав’язати їй умови завершення війни без врахування позиції Києва.
Нагадаємо
Європейські лідери, включаючи Макрона та Мерца, наполягають на участі України у переговорах Трампа і путіна. Прем'єр Британії Стармер вимагає обов'язкового залучення президента Зеленського до переговорів лідерів США і рф щодо війни в Україні.