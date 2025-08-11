$41.390.07
"Мир нельзя навязать": Великобритания настаивает на праве Украины определять собственное будущее

Киев • УНН

 • 330 просмотра

Великобритания поддерживает дипломатические усилия по завершению войны в Украине. Лондон настаивает на обязательном участии Киева в любых договоренностях.

"Мир нельзя навязать": Великобритания настаивает на праве Украины определять собственное будущее

Лондон поддерживает дипломатические усилия по прекращению войны, но подчеркивает, что любые договоренности должны происходить с участием Киева и без уступок агрессору. Об этом заявил представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера, комментируя инициативы президента США Дональда Трампа, пишет УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Великобритания выразила готовность содействовать международным переговорам о прекращении войны в Украине, однако четко подчеркнула: решения о мире должны приниматься при непосредственном участии украинской стороны. Представитель премьера Кира Стармера заявил журналистам, что Лондон "никогда не будет вознаграждать агрессию и не поставит под угрозу суверенитет Украины".

Также в британском правительстве отметили, что хотя поддерживают стремление Дональда Трампа найти пути урегулирования, Киев должен быть полноценным участником процесса.

Мы никогда не будем доверять президенту Путину настолько, насколько это возможно, но поддержим Украину, президента Трампа и европейских партнеров в переговорах

- подчеркнул представитель правительства.

Заявление прозвучало на фоне сообщений о возможной встрече Трампа и Путина на Аляске, которая вызывает беспокойство в Украине, ведь существует риск попытки навязать ей условия завершения войны без учета позиции Киева.

Напомним

Европейские лидеры, включая Макрона и Мерца, настаивают на участии Украины в переговорах Трампа и Путина. Премьер Британии Стармер требует обязательного привлечения президента Зеленского к переговорам лидеров США и РФ по войне в Украине.

Степан Гафтко

