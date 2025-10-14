"Ми були б слабкі": Рютте розповів, чому НАТО не збиває російські літаки

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс значно сильніший за росіян, тому не потрібно збивати російські літаки, які порушують повітряний простір країн-членів. Про це Рютте заявив під час 71 щорічної сесії Парламентської асамблеї НАТО в Любляні, передає УНН.

Щодо того, що сталося в Естонії… Ми постійно оцінюємо кожен інцидент, завжди вчимося і вносимо необхідні корективи, наприклад, правила ведення бойових дій, які стосуються військових, вони повинні стосуватися військових. Військові повинні взяти на себе ініціативу в цьому. Але я чую, що вони кажуть, якщо літак становитиме загрозу, ми маємо повноваження вжити крайніх заходів, якщо це буде необхідно. Але якщо літак не становить загрози, ми не будемо збивати його, а потім ми обережно виведемо його за межі повітряного простору. Це саме те, що вони повинні робити. І я повністю згоден з таким підходом, тому що ми дуже сильні. Це пропорційна реакція

За його словами, "НАТО набагато сильніше за росіян", а тому не потрібно збивати літаки рф, які порушують повітряний простір країн НАТО.

Нам не потрібно збивати російські літаки просто за те, що вони входять у наш повітряний простір. Ми це робимо, якщо вони заходять і водночас становлять загрозу. Якби ми були слабкі, можливо, довелося б одразу показувати, що коли вони заходять у наш простір, ми їх збиваємо. Але якщо вони не становлять загрози, і ми набагато сильніші за росіян, я вважаю, що набагато сильнішою є наша пропорційна реакція і, звичайно, чітке донесення до росіян, що ми не дуже раді таким порушенням