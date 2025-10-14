$41.610.01
48.130.03
ukenru
Ексклюзив
11:53 • 2470 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
11:36 • 3398 перегляди
"Ми були б слабкі": Рютте розповів, чому НАТО не збиває російські літаки
11:14 • 4884 перегляди
Добропільський контрнаступ: звільнено вже 182,4 кв. км, є просування ще на 1,6 км - СирськийVideo
Ексклюзив
09:28 • 10629 перегляди
НАБУ має пройти зовнішній аудит і перевірку детективів, вважають у правоохоронному комітеті Ради
09:05 • 13552 перегляди
США можуть передати Україні лише 20-50 ракет Tomahawk - FT
Ексклюзив
08:16 • 13681 перегляди
Безпорадні та беззахисні: нардепка Яцик підтримала ініціативу Генпрокурора про безальтернативність довічного ув’язнення за злочини проти дітей
08:01 • 13238 перегляди
Трамп планує використати досвід врегулювання ситуації в Газі для припинення війни в Україні - WSJ
Ексклюзив
07:39 • 15432 перегляди
Конфлікт між військовими ТЦК та цивільними у Тернополі: в поліції прокоментували інцидент
06:48 • 15206 перегляди
Ціни на золото і срібло підскочили вгору: новий рекорд зафіксовано 14 жовтня
14 жовтня, 06:24 • 16405 перегляди
Українці отримали можливість блокувати спам-номери через мобільних операторів - Федоров
"Ми були б слабкі": Рютте розповів, чому НАТО не збиває російські літаки

Київ • УНН

 • 3422 перегляди

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс значно сильніший за росіян, тому не потрібно збивати російські літаки, які порушують повітряний простір країн-членів. Це пропорційна реакція на порушення, якщо літак не становить загрози.

"Ми були б слабкі": Рютте розповів, чому НАТО не збиває російські літаки

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс значно сильніший за росіян, тому не потрібно збивати російські літаки, які порушують повітряний простір країн-членів. Про це Рютте заявив під час 71 щорічної сесії Парламентської асамблеї НАТО в Любляні, передає УНН.

Деталі

Щодо того, що сталося в Естонії… Ми постійно оцінюємо кожен інцидент, завжди вчимося і вносимо необхідні корективи, наприклад, правила ведення бойових дій, які стосуються військових, вони повинні стосуватися військових. Військові повинні взяти на себе ініціативу в цьому. Але я чую, що вони кажуть, якщо літак становитиме загрозу, ми маємо повноваження вжити крайніх заходів, якщо це буде необхідно. Але якщо літак не становить загрози, ми не будемо збивати його, а потім ми обережно виведемо його за межі повітряного простору. Це саме те, що вони повинні робити. І я повністю згоден з таким підходом, тому що ми дуже сильні. Це пропорційна реакція

- заявив Рютте.

За його словами, "НАТО набагато сильніше за росіян", а тому не потрібно збивати літаки рф, які порушують повітряний простір країн НАТО.

Нам не потрібно збивати російські літаки просто за те, що вони входять у наш повітряний простір. Ми це робимо, якщо вони заходять і водночас становлять загрозу. Якби ми були слабкі, можливо, довелося б одразу показувати, що коли вони заходять у наш простір, ми їх збиваємо. Але якщо вони не становлять загрози, і ми набагато сильніші за росіян, я вважаю, що набагато сильнішою є наша пропорційна реакція і, звичайно, чітке донесення до росіян, що ми не дуже раді таким порушенням

- додав Рютте.

Нагадаємо

За останні кілька місяців кількість повідомлень про дрони, що літають над європейським повітряним простором, різко зросла. Щонайменше 10 європейських країн за останні кілька місяців стали свідками загадкових вторгнень дронів.

Павло Башинський

