"Ми були б слабкі": Рютте розповів, чому НАТО не збиває російські літаки
Київ • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс значно сильніший за росіян, тому не потрібно збивати російські літаки, які порушують повітряний простір країн-членів. Про це Рютте заявив під час 71 щорічної сесії Парламентської асамблеї НАТО в Любляні, передає УНН.
Деталі
Щодо того, що сталося в Естонії… Ми постійно оцінюємо кожен інцидент, завжди вчимося і вносимо необхідні корективи, наприклад, правила ведення бойових дій, які стосуються військових, вони повинні стосуватися військових. Військові повинні взяти на себе ініціативу в цьому. Але я чую, що вони кажуть, якщо літак становитиме загрозу, ми маємо повноваження вжити крайніх заходів, якщо це буде необхідно. Але якщо літак не становить загрози, ми не будемо збивати його, а потім ми обережно виведемо його за межі повітряного простору. Це саме те, що вони повинні робити. І я повністю згоден з таким підходом, тому що ми дуже сильні. Це пропорційна реакція
За його словами, "НАТО набагато сильніше за росіян", а тому не потрібно збивати літаки рф, які порушують повітряний простір країн НАТО.
Нам не потрібно збивати російські літаки просто за те, що вони входять у наш повітряний простір. Ми це робимо, якщо вони заходять і водночас становлять загрозу. Якби ми були слабкі, можливо, довелося б одразу показувати, що коли вони заходять у наш простір, ми їх збиваємо. Але якщо вони не становлять загрози, і ми набагато сильніші за росіян, я вважаю, що набагато сильнішою є наша пропорційна реакція і, звичайно, чітке донесення до росіян, що ми не дуже раді таким порушенням
Нагадаємо
За останні кілька місяців кількість повідомлень про дрони, що літають над європейським повітряним простором, різко зросла. Щонайменше 10 європейських країн за останні кілька місяців стали свідками загадкових вторгнень дронів.