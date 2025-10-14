"Мы были бы слабы": Рютте рассказал, почему НАТО не сбивает российские самолеты

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс значительно сильнее россиян, поэтому не нужно сбивать российские самолеты, нарушающие воздушное пространство стран-членов. Об этом Рютте заявил во время 71-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Любляне, передает УНН.

Детали

Что касается того, что произошло в Эстонии… Мы постоянно оцениваем каждый инцидент, всегда учимся и вносим необходимые коррективы, например, правила ведения боевых действий, которые касаются военных, они должны касаться военных. Военные должны взять на себя инициативу в этом. Но я слышу, что они говорят, если самолет будет представлять угрозу, мы имеем полномочия принять крайние меры, если это будет необходимо. Но если самолет не представляет угрозы, мы не будем сбивать его, а затем мы осторожно выведем его за пределы воздушного пространства. Это именно то, что они должны делать. И я полностью согласен с таким подходом, потому что мы очень сильны. Это пропорциональная реакция - заявил Рютте.

По его словам, "НАТО намного сильнее россиян", а потому не нужно сбивать самолеты рф, нарушающие воздушное пространство стран НАТО.

Нам не нужно сбивать российские самолеты просто за то, что они входят в наше воздушное пространство. Мы это делаем, если они заходят и одновременно представляют угрозу. Если бы мы были слабы, возможно, пришлось бы сразу показывать, что когда они заходят в наше пространство, мы их сбиваем. Но если они не представляют угрозы, и мы намного сильнее россиян, я считаю, что намного сильнее наша пропорциональная реакция и, конечно, четкое донесение до россиян, что мы не очень рады таким нарушениям - добавил Рютте.

Напомним

За последние несколько месяцев количество сообщений о дронах, летающих над европейским воздушным пространством, резко возросло. По меньшей мере 10 европейских стран за последние несколько месяцев стали свидетелями загадочных вторжений дронов.