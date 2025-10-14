$41.610.01
48.130.03
Эксклюзив
11:53 • 1478 просмотра
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
11:36 • 2356 просмотра
"Мы были бы слабы": Рютте рассказал, почему НАТО не сбивает российские самолеты
11:14 • 4198 просмотра
Добропольское контрнаступление: освобождено уже 182,4 кв. км, есть продвижение еще на 1,6 км - СырскийVideo
Эксклюзив
09:28 • 10326 просмотра
НАБУ должно пройти внешний аудит и проверку детективов, считают в правоохранительном комитете Рады
09:05 • 13291 просмотра
США могут передать Украине только 20-50 ракет Tomahawk - FT
Эксклюзив
08:16 • 13560 просмотра
Беспомощные и беззащитные: нардеп Яцык поддержала инициативу Генпрокурора о безальтернативности пожизненного заключения за преступления против детей
08:01 • 13145 просмотра
Трамп планирует использовать опыт урегулирования ситуации в Газе для прекращения войны в Украине - WSJ
Эксклюзив
07:39 • 15390 просмотра
Конфликт между военными ТЦК и гражданскими в Тернополе: в полиции прокомментировали инцидент
06:48 • 15164 просмотра
Цены на золото и серебро подскочили вверх: новый рекорд зафиксирован 14 октября
06:24 • 16376 просмотра
Украинцы получили возможность блокировать спам-номера через мобильных операторов - Федоров
публикации
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
Эксклюзив
11:53 • 1478 просмотра
Топ чаев, которые помогут снять напряжение после насыщенного дняPhoto13 октября, 13:30 • 51560 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны13 октября, 12:28 • 51591 просмотра
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство13 октября, 10:25 • 58982 просмотра
Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм13 октября, 10:13 • 55326 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Прокудин Александр Сергеевич
Николас Мадуро
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Сектор Газа
Европа
"Мы были бы слабы": Рютте рассказал, почему НАТО не сбивает российские самолеты

Киев • УНН

 • 2356 просмотра

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс значительно сильнее россиян, поэтому не нужно сбивать российские самолеты, нарушающие воздушное пространство стран-членов. Это пропорциональная реакция на нарушение, если самолет не представляет угрозы.

"Мы были бы слабы": Рютте рассказал, почему НАТО не сбивает российские самолеты

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс значительно сильнее россиян, поэтому не нужно сбивать российские самолеты, нарушающие воздушное пространство стран-членов. Об этом Рютте заявил во время 71-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Любляне, передает УНН.

Детали

Что касается того, что произошло в Эстонии… Мы постоянно оцениваем каждый инцидент, всегда учимся и вносим необходимые коррективы, например, правила ведения боевых действий, которые касаются военных, они должны касаться военных. Военные должны взять на себя инициативу в этом. Но я слышу, что они говорят, если самолет будет представлять угрозу, мы имеем полномочия принять крайние меры, если это будет необходимо. Но если самолет не представляет угрозы, мы не будем сбивать его, а затем мы осторожно выведем его за пределы воздушного пространства. Это именно то, что они должны делать. И я полностью согласен с таким подходом, потому что мы очень сильны. Это пропорциональная реакция

- заявил Рютте.

По его словам, "НАТО намного сильнее россиян", а потому не нужно сбивать самолеты рф, нарушающие воздушное пространство стран НАТО.

Нам не нужно сбивать российские самолеты просто за то, что они входят в наше воздушное пространство. Мы это делаем, если они заходят и одновременно представляют угрозу. Если бы мы были слабы, возможно, пришлось бы сразу показывать, что когда они заходят в наше пространство, мы их сбиваем. Но если они не представляют угрозы, и мы намного сильнее россиян, я считаю, что намного сильнее наша пропорциональная реакция и, конечно, четкое донесение до россиян, что мы не очень рады таким нарушениям

- добавил Рютте.

Напомним

За последние несколько месяцев количество сообщений о дронах, летающих над европейским воздушным пространством, резко возросло. По меньшей мере 10 европейских стран за последние несколько месяцев стали свидетелями загадочных вторжений дронов.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Столкновения
Государственная граница Украины
Марк Рютте
НАТО
Эстония