ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес
Україна веде "позитивні" переговори щодо ракет Tomahawk попри позицію Трампа - Стефанішина
Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопадаPhoto
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
Орбан зробив нову заяву про можливу зустріч Трампа з путіним: подробиці
У Британії археологи розкопали сотні давніх споруд віком понад 2000 років, яким немає пояснення
Вихід GTA VI знову відкладено
Майже 8 тис. творців-українців на OnlyFans заробили близько 5 млрд грн за рік
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицю
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів
"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 2025
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицю
Майже 8 тис. творців-українців на OnlyFans заробили близько 5 млрд грн за рік
Вихід GTA VI знову відкладено
Техніка
The Guardian
Дипломатка
Соціальна мережа
Фільм

"Мобілізував" на війну проти України майже 100 тис. осіб: заочно повідомлено про підозру меру москви собяніну

Київ • УНН

Меру москви сергію собяніну заочно повідомлено про підозру у пособництві веденню агресивної війни проти України. Він забезпечував російські війська людськими та матеріальними ресурсами, організував мобілізацію 100 тис. військовослужбовців та сприяв будівництву фортифікацій.

"Мобілізував" на війну проти України майже 100 тис. осіб: заочно повідомлено про підозру меру москви собяніну

За даними слідства, з початку повномасштабного вторгнення рф сергій собянін забезпечував російські війська людськими та матеріальними ресурсами, необхідними для продовження агресії. Про цк повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

Зокрема, встановлено, що собянін:

• Організував мобілізаційні процеси та створив інфраструктуру для набору особового складу, зокрема іноземців — сформовано близько 100 тис. військовослужбовців для армії рф.

• Запровадив фінансові стимули для мобілізованих, контрактників та їхніх сімей.

• Сприяв будівництву фортифікацій на тимчасово окупованих територіях України, залучаючи ресурси комунальних підприємств москви.

• Підтримував розвиток оборонно-промислового комплексу рф, у тому числі виробництво систем ППО С-400 та безпілотних систем.

Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили меру москви сергію собяніну про підозру у пособництві веденню агресивної війни проти України (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України).

Дії Собяніна є усвідомленим внеском у реалізацію злочинної політики рф щодо захоплення українських територій

– про це повідомив департамент протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора.

Ольга Розгон

Війна в УкраїніПолітика
Техніка
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Ракетна система С-400
Україна