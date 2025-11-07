"Мобілізував" на війну проти України майже 100 тис. осіб: заочно повідомлено про підозру меру москви собяніну
Київ • УНН
Меру москви сергію собяніну заочно повідомлено про підозру у пособництві веденню агресивної війни проти України. Він забезпечував російські війська людськими та матеріальними ресурсами, організував мобілізацію 100 тис. військовослужбовців та сприяв будівництву фортифікацій.
За даними слідства, з початку повномасштабного вторгнення рф сергій собянін забезпечував російські війська людськими та матеріальними ресурсами, необхідними для продовження агресії. Про цк повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
Деталі
Зокрема, встановлено, що собянін:
• Організував мобілізаційні процеси та створив інфраструктуру для набору особового складу, зокрема іноземців — сформовано близько 100 тис. військовослужбовців для армії рф.
• Запровадив фінансові стимули для мобілізованих, контрактників та їхніх сімей.
• Сприяв будівництву фортифікацій на тимчасово окупованих територіях України, залучаючи ресурси комунальних підприємств москви.
• Підтримував розвиток оборонно-промислового комплексу рф, у тому числі виробництво систем ППО С-400 та безпілотних систем.
Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили меру москви сергію собяніну про підозру у пособництві веденню агресивної війни проти України (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України).
Дії Собяніна є усвідомленим внеском у реалізацію злочинної політики рф щодо захоплення українських територій
