"Мобилизовал" на войну против Украины почти 100 тыс. человек: заочно сообщено о подозрении мэру москвы собянину
Киев • УНН
Мэру москвы сергею собянину заочно сообщено о подозрении в пособничестве ведению агрессивной войны против Украины. Он обеспечивал российские войска человеческими и материальными ресурсами, организовал мобилизацию 100 тыс. военнослужащих и способствовал строительству фортификаций.
По данным следствия, с начала полномасштабного вторжения рф сергей собянин обеспечивал российские войска человеческими и материальными ресурсами, необходимыми для продолжения агрессии. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Подробности
В частности, установлено, что собянин:
• Организовал мобилизационные процессы и создал инфраструктуру для набора личного состава, в том числе иностранцев — сформировано около 100 тыс. военнослужащих для армии РФ.
• Ввел финансовые стимулы для мобилизованных, контрактников и их семей.
• Способствовал строительству фортификаций на временно оккупированных территориях Украины, привлекая ресурсы коммунальных предприятий москвы.
• Поддерживал развитие оборонно-промышленного комплекса рф, в том числе производство систем ПВО С-400 и беспилотных систем.
Прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили мэру москвы сергею собянину о подозрении в пособничестве ведению агрессивной войны против Украины (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины).
Действия собянина являются осознанным вкладом в реализацию преступной политики РФ по захвату украинских территорий
Разведка опубликовала данные оккупантов, казнивших людей в Буче: им объявлено подозрение01.11.25, 14:00 • 4735 просмотров