"Мобилизовал" на войну против Украины почти 100 тыс. человек: заочно сообщено о подозрении мэру москвы собянину

11:23 • 6388 просмотра
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
09:48 • 22568 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
09:46 • 24544 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
07:19 • 29674 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
7 ноября, 05:43 • 26155 просмотра
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
7 ноября, 03:41 • 28643 просмотра
Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс
7 ноября, 00:03 • 28950 просмотра
Украина ведет "позитивные" переговоры по ракетам Tomahawk, несмотря на позицию Трампа - Стефанишина
6 ноября, 19:30 • 32575 просмотра
Как будут отключать свет в Киеве и регионах: ДТЭК обнародовал графики на 7 ноябряPhoto
6 ноября, 14:11 • 69101 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
6 ноября, 12:47 • 58600 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
Эксклюзивы
Графики отключений электроэнергии
В Британии археологи раскопали сотни древних сооружений возрастом более 2000 лет, которым нет объяснения 7 ноября, 03:28 • 21890 просмотра
Выход GTA VI снова отложен 7 ноября, 06:53 • 17262 просмотра
Почти 8 тыс. украинских авторов на OnlyFans заработали около 5 млрд грн за год 07:49 • 13479 просмотра
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицу 08:03 • 19938 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 2025 09:56 • 7648 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
09:48 • 22568 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
09:46 • 24544 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
07:19 • 29674 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
6 ноября, 14:11 • 69101 просмотра
В Украине запускают программу "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов6 ноября, 13:00 • 42344 просмотра
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Музыкант
Александр Сырский
Руслан Стефанчук
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Днепропетровская область
Харьковская область
УНН Lite
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает 11:01 • 3998 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 2025 09:56 • 8096 просмотра
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицу 08:03 • 20237 просмотра
Почти 8 тыс. украинских авторов на OnlyFans заработали около 5 млрд грн за год 07:49 • 13744 просмотра
Выход GTA VI снова отложен 7 ноября, 06:53 • 17542 просмотра
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Ракетная система С-400
Дипломатка

"Мобилизовал" на войну против Украины почти 100 тыс. человек: заочно сообщено о подозрении мэру москвы собянину

Киев • УНН

 • 1316 просмотра

Мэру москвы сергею собянину заочно сообщено о подозрении в пособничестве ведению агрессивной войны против Украины. Он обеспечивал российские войска человеческими и материальными ресурсами, организовал мобилизацию 100 тыс. военнослужащих и способствовал строительству фортификаций.

"Мобилизовал" на войну против Украины почти 100 тыс. человек: заочно сообщено о подозрении мэру москвы собянину

По данным следствия, с начала полномасштабного вторжения рф сергей собянин обеспечивал российские войска человеческими и материальными ресурсами, необходимыми для продолжения агрессии. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Подробности

В частности, установлено, что собянин:

• Организовал мобилизационные процессы и создал инфраструктуру для набора личного состава, в том числе иностранцев — сформировано около 100 тыс. военнослужащих для армии РФ.

• Ввел финансовые стимулы для мобилизованных, контрактников и их семей.

• Способствовал строительству фортификаций на временно оккупированных территориях Украины, привлекая ресурсы коммунальных предприятий москвы.

• Поддерживал развитие оборонно-промышленного комплекса рф, в том числе производство систем ПВО С-400 и беспилотных систем.

Прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили мэру москвы сергею собянину о подозрении в пособничестве ведению агрессивной войны против Украины (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины).

Действия собянина являются осознанным вкладом в реализацию преступной политики РФ по захвату украинских территорий

– об этом сообщил департамент противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса Генерального прокурора.

Разведка опубликовала данные оккупантов, казнивших людей в Буче: им объявлено подозрение01.11.25, 14:00 • 4735 просмотров

Ольга Розгон

Война в УкраинеПолитика
Техника
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Ракетная система С-400
Украина