Місія МВФ очікується з 25 серпня, йтиме робота над новою програмою - нардеп

$41.450.06
48.440.21
ukenru
04:50 • 28110 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
03:55 • 49079 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
03:09 • 24603 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 116410 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 141779 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 12:57 • 76263 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53 • 76188 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
14 серпня, 09:32 • 74052 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 179742 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55 • 95016 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
2м/с
53%
757мм
Популярнi новини
Курськ під атакою невідомих дронів: є постраждалі та руйнуванняVideo14 серпня, 23:18 • 38812 перегляди
Літак із журналістами кремлівського пулу приземлився на АлясціVideo14 серпня, 23:40 • 12872 перегляди
Сизранський НПЗ під атакою невідомих дронів: пролунало понад 10 вибухівVideo02:24 • 51183 перегляди
Раптова злива в Гімалаях: щонайменше 46 загиблих, понад 200 зниклих безвісти02:40 • 23133 перегляди
Україну 15 серпня накриє антициклон: де чекати до +35°CPhoto03:23 • 22945 перегляди
Публікації
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto07:14 • 1076 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 116393 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час14 серпня, 14:23 • 168551 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 141757 перегляди
Топ поживних і корисних перекусів для насиченого робочого дняPhoto14 серпня, 13:14 • 84179 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Путін
Беньямін Нетаньягу
Володимир Зеленський
Джо Байден
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Ізраїль
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 51090 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 136566 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 87426 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 105602 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 155604 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Brent
WhatsApp
Facebook

Місія МВФ очікується з 25 серпня, йтиме робота над новою програмою - нардеп

Київ • УНН

 • 126 перегляди

Місія Міжнародного валютного фонду прибуває до Києва 25 серпня. Робота зосередиться на підготовці нової програми з Україною.

Місія МВФ очікується з 25 серпня, йтиме робота над новою програмою - нардеп

Місія Міжнародного валютного фонду очікується в Києві з 25 серпня, робота зосередиться у тому числі на підготовці вже нової програми з Україною, повідомив народний депутат з фінансового комітету Ярослав Железняк у п'ятницю у Telegram, пише УНН.

З 25 серпня планується початок місії МВФ по черговому перегляду і підготовці вже нової програми з Україною

- написав нардеп Железняк.

Нагадаємо

Україна очікувала на візит місії МВФ наприкінці серпня.

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко допускала звернення за новою програмою до МВФ.

Вона також анонсувала майбутні інтенсивні переговори та роботу над бюджетом 2026 року.

Подальші кроки у співпраці та робота над проєктом Бюджету-2026: Свириденко поговорила із директоркою МВФ01.08.25, 20:12 • 4809 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітика
Міжнародний валютний фонд
Юлія Свириденко
Україна
Київ