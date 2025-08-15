Місія МВФ очікується з 25 серпня, йтиме робота над новою програмою - нардеп
Київ • УНН
Місія Міжнародного валютного фонду прибуває до Києва 25 серпня. Робота зосередиться на підготовці нової програми з Україною.
Місія Міжнародного валютного фонду очікується в Києві з 25 серпня, робота зосередиться у тому числі на підготовці вже нової програми з Україною, повідомив народний депутат з фінансового комітету Ярослав Железняк у п'ятницю у Telegram, пише УНН.
З 25 серпня планується початок місії МВФ по черговому перегляду і підготовці вже нової програми з Україною
Нагадаємо
Україна очікувала на візит місії МВФ наприкінці серпня.
Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко допускала звернення за новою програмою до МВФ.
Вона також анонсувала майбутні інтенсивні переговори та роботу над бюджетом 2026 року.
