Миссия МВФ ожидается с 25 августа, будет идти работа над новой программой - нардеп
Киев • УНН
Миссия Международного валютного фонда прибывает в Киев 25 августа. Работа сосредоточится на подготовке новой программы с Украиной.
Миссия Международного валютного фонда ожидается в Киеве с 25 августа, работа сосредоточится в том числе на подготовке уже новой программы с Украиной, сообщил народный депутат из финансового комитета Ярослав Железняк в пятницу в Telegram, пишет УНН.
С 25 августа планируется начало миссии МВФ по очередному пересмотру и подготовке уже новой программы с Украиной
Напомним
Украина ожидала визита миссии МВФ в конце августа.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко допускала обращение за новой программой к МВФ.
Она также анонсировала предстоящие интенсивные переговоры и работу над бюджетом 2026 года.
Дальнейшие шаги в сотрудничестве и работа над проектом Бюджета-2026: Свириденко поговорила с директором МВФ01.08.25, 20:12 • 4809 просмотров