Миссия МВФ ожидается с 25 августа, будет идти работа над новой программой - нардеп

Миссия Международного валютного фонда ожидается в Киеве с 25 августа, работа сосредоточится в том числе на подготовке уже новой программы с Украиной, сообщил народный депутат из финансового комитета Ярослав Железняк в пятницу в Telegram, пишет УНН.

С 25 августа планируется начало миссии МВФ по очередному пересмотру и подготовке уже новой программы с Украиной - написал нардеп Железняк.

Напомним

Украина ожидала визита миссии МВФ в конце августа.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко допускала обращение за новой программой к МВФ.

Она также анонсировала предстоящие интенсивные переговоры и работу над бюджетом 2026 года.

