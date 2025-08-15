$41.450.06
28023 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
48700 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
24453 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 115905 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 141176 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 12:57 • 75960 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
14 августа, 11:53 • 75879 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
14 августа, 09:32 • 73824 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11 • 179627 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
14 августа, 07:55 • 94954 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
14 августа, 14:49 • 115923 просмотра
Миссия МВФ ожидается с 25 августа, будет идти работа над новой программой - нардеп

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Миссия Международного валютного фонда прибывает в Киев 25 августа. Работа сосредоточится на подготовке новой программы с Украиной.

Миссия МВФ ожидается с 25 августа, будет идти работа над новой программой - нардеп

Миссия Международного валютного фонда ожидается в Киеве с 25 августа, работа сосредоточится в том числе на подготовке уже новой программы с Украиной, сообщил народный депутат из финансового комитета Ярослав Железняк в пятницу в Telegram, пишет УНН.

С 25 августа планируется начало миссии МВФ по очередному пересмотру и подготовке уже новой программы с Украиной

- написал нардеп Железняк.

Напомним

Украина ожидала визита миссии МВФ в конце августа.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко допускала обращение за новой программой к МВФ.

Она также анонсировала предстоящие интенсивные переговоры и работу над бюджетом 2026 года.

Дальнейшие шаги в сотрудничестве и работа над проектом Бюджета-2026: Свириденко поговорила с директором МВФ01.08.25, 20:12 • 4809 просмотров

Юлия Шрамко

Экономикаполитика
Международный валютный фонд
Юлия Свириденко
Украина
Киев