Мінус 1000 окупантів - Генштаб ЗСУ оновив бойові втрати рф
Київ • УНН
За минулу добу, 18 жовтня росія у війні проти України втратила ще 1000 військових, танк і 45 артсистем. Про це інформує УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних Сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.10.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1130180 (+1000) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11268 (+1)
- бойових броньованих машин ‒ 23399 (+3)
- артилерійських систем ‒ 33834 (+45)
- РСЗВ ‒ 1524 (+2)
- засоби ППО ‒ 1228 (0)
- літаків ‒ 428 (0)
- гелікоптерів ‒ 346 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 71967 (+444)
- крилаті ракети ‒ 3864 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 64798 (+126)
- спеціальна техніка ‒ 3980 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Від початку доби 18 жовтня на російсько-українському фронті зафіксовано 116 бойових зіткнень. Найбільш напружена ситуація на Покровському напрямку, де армія РФ 39 разів атакувала позиції Сил оборони.
