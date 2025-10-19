$41.640.00
18 жовтня, 21:14 • 14242 перегляди
путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
18 жовтня, 20:45 • 27083 перегляди
В Ірландії заарештували підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка
Ексклюзив
18 жовтня, 10:58 • 29251 перегляди
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
18 жовтня, 09:59 • 43239 перегляди
Скільки коштують будівельні послуги і де найбільший попит: аналітика
Ексклюзив
18 жовтня, 08:50 • 34005 перегляди
На Тернопільщині бразилець зарізав свого співвітчизникаVideo
18 жовтня, 00:34 • 46637 перегляди
Зеленський і Трамп у Білому домі: говорили про Tomahawk, можливий мир з росією та енергетичну допомогу Україні
17 жовтня, 23:31 • 68799 перегляди
Трамп не планує передавати Україні ракети Tomahawk: зустріч лідерів була напруженою
17 жовтня, 19:15 • 46932 перегляди
Трамп заявив, що в межах тижня можна завершити війну
17 жовтня, 18:40 • 49118 перегляди
Зеленський заявив, що має з Трампом "глибокі порозуміння"
17 жовтня, 18:26 • 36884 перегляди
Зеленський запропонував Трампу обміняти дрони на американське озброєння
Мінус 1000 окупантів - Генштаб ЗСУ оновив бойові втрати рф

Київ • УНН

 • 382 перегляди

18 жовтня російська армія втратила 1000 військових, танк та 45 артилерійських систем. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.10.25 становлять 1130180 осіб ліквідовано.

Мінус 1000 окупантів - Генштаб ЗСУ оновив бойові втрати рф

За минулу добу, 18 жовтня росія у війні проти України втратила ще 1000 військових, танк і 45 артсистем. Про це інформує УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних Сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.10.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1130180 (+1000) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11268 (+1)
      • бойових броньованих машин ‒ 23399 (+3)
        • артилерійських систем ‒ 33834 (+45)
          • РСЗВ ‒ 1524 (+2)
            • засоби ППО ‒ 1228 (0)
              • літаків ‒ 428 (0)
                • гелікоптерів ‒ 346 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 71967 (+444)
                    • крилаті ракети ‒ 3864 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 64798 (+126)
                            • спеціальна техніка ‒ 3980 (0)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Від початку доби 18 жовтня на російсько-українському фронті зафіксовано 116 бойових зіткнень. Найбільш напружена ситуація на Покровському напрямку, де армія РФ 39 разів атакувала позиції Сил оборони.

                              російські війська просунулися на Запоріжжі та Донеччині - DeepState18.10.25, 23:36 • 2420 переглядiв

                              Віта Зеленецька

                              Війна в Україні
                              Воєнний стан
                              Війна в Україні
                              Сутички
                              Генеральний штаб Збройних сил України
                              Україна