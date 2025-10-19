Минус 1000 оккупантов - Генштаб ВСУ обновил боевые потери РФ
Киев • УНН
18 октября российская армия потеряла 1000 военных, танк и 45 артиллерийских систем. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.10.25 составляют 1130180 человек ликвидировано.
За прошедшие сутки, 18 октября, Россия в войне против Украины потеряла еще 1000 военных, танк и 45 артсистем. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.10.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1130180 (+1000) человек ликвидировано
- танков ‒ 11268 (+1)
- боевых бронированных машин ‒ 23399 (+3)
- артиллерийских систем ‒ 33834 (+45)
- РСЗО ‒ 1524 (+2)
- средства ПВО ‒ 1228 (0)
- самолетов ‒ 428 (0)
- вертолетов ‒ 346 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 71967 (+444)
- крылатые ракеты ‒ 3864 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 64798 (+126)
- специальная техника ‒ 3980 (0)
Данные уточняются.
Напомним
С начала суток 18 октября на российско-украинском фронте зафиксировано 116 боевых столкновений. Наиболее напряженная ситуация на Покровском направлении, где армия РФ 39 раз атаковала позиции Сил обороны.
