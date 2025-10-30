Міноборони виділило 1,9 млрд гривень для закупівлі безпілотників та іншої техніки через DOT-Chain Defence

Міноборони виділило 1,9 млрд грн на дрони та іншу техніку через DOT-Chain Defence, якою користуються 180 підрозділів ЗСУ. За три місяці поставлено майже 100 000 дронів із середнім терміном доставки 10 днів.

Міноборони виділило 1,9 млрд грн на дрони та техніку через DOT-Chain Defence, яким вже користуються 180 підрозділів ЗСУ. За три місяці поставлено майже 100 000 дронів із середнім терміном доставки 10 днів, пише УНН. Продовжуємо нарощувати темпи забезпечення війська дронами. Міністерство оборони виділило додаткові 1,9 млрд грн для закупівлі безпілотників та іншої техніки через DOT-Chain Defence - йдеться у повідомленні. За даними Міноборони, до маркетплейсу долучаються ще 50 бригад Збройних Сил України, і таким чином через систему працюють уже 180 підрозділів. За три місяці через DOT-Chain Defence до війська поставлено майже 100 000 дронів на суму 3,74 млрд грн. Середній термін постачання техніки "з наявності" - лише 10 днів - зауважили в міністерстві. Зазначається, що DOT-Chain Defence - це зручна та прозора система, де підрозділи самі обирають потрібні засоби, а "Агенція оборонних закупівель" бере на себе бюрократію. Доповнення 29 жовтня Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до пункту 9 "Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування". Згідно з рішенням уряду, Фонд розвитку інновацій зможе закуповувати спеціальні інноваційні технології без застосування процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених законодавством: робототехніку; безпілотні системи; розробки подвійного та військового призначення. Зміна стосується закупівель, необхідних для забезпечення діяльності експериментального підрозділу NEXT. "Розробка і тестування бойових дронів, наземних роботів, водних платформ потребує швидкого та гнучкого постачання компонентів. Традиційні закупівельні процедури передбачають конкурентність, а для реалій фронту необхідно здійснювати закупівлі переважно у виробників. Спрощення дозволить Фонду напряму отримувати необхідні технології та обладнання для прискореного тестування, адаптації та передачі військовим. Це посилить нашу технологічну перевагу і допоможе зберегти життя захисників", — зазначив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства Андрій Телюпа. Міноборони запустило навчальний курс з бойової системи DELTA у застосунку "Армія+"