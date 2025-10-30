$42.080.01
08:17
Почасовые отключения света отменены, но могут вернуться - Минэнерго
Эксклюзив
08:02
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
07:49
Винницкая область и Прикарпатье подверглись атаке рф на критическую инфраструктуру: есть пострадавшие, в Ладыжине - перебои со светом, водой и теплом
06:13
Трамп обсудил войну рф против Украины с Си Цзиньпином: говорит, Китай будет работать над решением вместе с США
30 октября, 01:44
Трамп приказал начать испытания ядерного оружия США
29 октября, 18:25
В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса
29 октября, 16:51
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Эксклюзив
29 октября, 14:53
В Ирпене кот погиб после предполагаемого выстрела: полиция расследует инцидент
Эксклюзив
29 октября, 12:54
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:21
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
публикации
Эксклюзивы
Минобороны выделило 1,9 млрд гривен для закупки беспилотников и другой техники через DOT-Chain Defence

Киев • УНН

 • 176 просмотра

Минобороны выделило 1,9 млрд грн на дроны и другую технику через DOT-Chain Defence, которой пользуются 180 подразделений ВСУ. За три месяца поставлено почти 100 000 дронов со средним сроком доставки 10 дней.

Минобороны выделило 1,9 млрд гривен для закупки беспилотников и другой техники через DOT-Chain Defence

Минобороны выделило 1,9 млрд грн на дроны и технику через DOT-Chain Defence, которым уже пользуются 180 подразделений ВСУ. За три месяца поставлено почти 100 000 дронов со средним сроком доставки 10 дней, пишет УНН.

Продолжаем наращивать темпы обеспечения войска дронами. Министерство обороны выделило дополнительные 1,9 млрд грн для закупки беспилотников и другой техники через DOT-Chain Defence

- говорится в сообщении.

По данным Минобороны, к маркетплейсу присоединяются еще 50 бригад Вооруженных Сил Украины, и таким образом через систему работают уже 180 подразделений.

За три месяца через DOT-Chain Defence в войска поставлено почти 100 000 дронов на сумму 3,74 млрд грн. Средний срок поставки техники "из наличия" - всего 10 дней

- отметили в министерстве.

Отмечается, что DOT-Chain Defence - это удобная и прозрачная система, где подразделения сами выбирают нужные средства, а "Агентство оборонных закупок" берет на себя бюрократию.

Дополнение

29 октября Кабинет Министров Украины принял изменения в пункт 9 "Особенностей осуществления публичных закупок товаров, работ и услуг для заказчиков, предусмотренных Законом Украины "О публичных закупках", на период действия правового режима военного положения в Украине и в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены".

Согласно решению правительства, Фонд развития инноваций сможет закупать специальные инновационные технологии без применения процедур закупок/упрощенных закупок, определенных законодательством:

  • робототехнику;
    • беспилотные системы;
      • разработки двойного и военного назначения.

        Изменение касается закупок, необходимых для обеспечения деятельности экспериментального подразделения NEXT.

        "Разработка и тестирование боевых дронов, наземных роботов, водных платформ требует быстрой и гибкой поставки компонентов. Традиционные закупочные процедуры предполагают конкурентность, а для реалий фронта необходимо осуществлять закупки преимущественно у производителей. Упрощение позволит Фонду напрямую получать необходимые технологии и оборудование для ускоренного тестирования, адаптации и передачи военным. Это усилит наше технологическое преимущество и поможет сохранить жизни защитников", — отметил заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Андрей Телюпа.

        Минобороны запустило учебный курс по боевой системе DELTA в приложении "Армия+"29.10.25, 05:31 • 4762 просмотра

        Ольга Розгон

        ПолитикаТехнологии
        Техника
        Кабинет Министров Украины
        Военное положение
        Война в Украине
        Министерство обороны Украины
        Вооруженные силы Украины
        Украина