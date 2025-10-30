Минобороны выделило 1,9 млрд гривен для закупки беспилотников и другой техники через DOT-Chain Defence

Минобороны выделило 1,9 млрд грн на дроны и технику через DOT-Chain Defence, которым уже пользуются 180 подразделений ВСУ. За три месяца поставлено почти 100 000 дронов со средним сроком доставки 10 дней, пишет УНН.

Продолжаем наращивать темпы обеспечения войска дронами. Министерство обороны выделило дополнительные 1,9 млрд грн для закупки беспилотников и другой техники через DOT-Chain Defence - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, к маркетплейсу присоединяются еще 50 бригад Вооруженных Сил Украины, и таким образом через систему работают уже 180 подразделений.

За три месяца через DOT-Chain Defence в войска поставлено почти 100 000 дронов на сумму 3,74 млрд грн. Средний срок поставки техники "из наличия" - всего 10 дней - отметили в министерстве.

Отмечается, что DOT-Chain Defence - это удобная и прозрачная система, где подразделения сами выбирают нужные средства, а "Агентство оборонных закупок" берет на себя бюрократию.

Дополнение

29 октября Кабинет Министров Украины принял изменения в пункт 9 "Особенностей осуществления публичных закупок товаров, работ и услуг для заказчиков, предусмотренных Законом Украины "О публичных закупках", на период действия правового режима военного положения в Украине и в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены".

Согласно решению правительства, Фонд развития инноваций сможет закупать специальные инновационные технологии без применения процедур закупок/упрощенных закупок, определенных законодательством:

робототехнику;

беспилотные системы;

разработки двойного и военного назначения.

Изменение касается закупок, необходимых для обеспечения деятельности экспериментального подразделения NEXT.

"Разработка и тестирование боевых дронов, наземных роботов, водных платформ требует быстрой и гибкой поставки компонентов. Традиционные закупочные процедуры предполагают конкурентность, а для реалий фронта необходимо осуществлять закупки преимущественно у производителей. Упрощение позволит Фонду напрямую получать необходимые технологии и оборудование для ускоренного тестирования, адаптации и передачи военным. Это усилит наше технологическое преимущество и поможет сохранить жизни защитников", — отметил заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Андрей Телюпа.

