Мінлива хмарнісь, тепло та без опадів: погода в Україні 17 грудня

$42.250.05
49.650.19
ukenru
16 грудня, 17:02 • 13187 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20 • 26883 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16 грудня, 16:11 • 23546 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
16 грудня, 15:35 • 26870 перегляди
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
16 грудня, 13:38 • 24641 перегляди
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
16 грудня, 10:57 • 25935 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
16 грудня, 10:49 • 26958 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
16 грудня, 08:50 • 24693 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
16 грудня, 08:08 • 29606 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
16 грудня, 08:00 • 24686 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1.6м/с
92%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Дональд Трамп анонсував важливе звернення до націїPhoto16 грудня, 19:38 • 3976 перегляди
Швеція виявила російських військових на танкерах "тіньового флоту" в Балтиці16 грудня, 22:03 • 3288 перегляди
Трамп вважає, що путін хоче окупувати всю Україну - керівник апарату Білого дому 00:46 • 3010 перегляди
Угорщина заблокувала розширення ЄС: Україна не зможе розпочати переговори про вступ02:29 • 4904 перегляди
путін підписав закон про конфіскацію житла українців на окупованих територіях02:53 • 11442 перегляди
Публікації
Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ16 грудня, 14:38 • 23185 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 16 грудня, 12:02 • 36967 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo16 грудня, 10:19 • 40090 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 80088 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 74564 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Кір Стармер
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Німеччина
Франція
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 46427 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 63935 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 63716 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 67254 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 101991 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
YouTube
Золото

Мінлива хмарнісь, тепло та без опадів: погода в Україні 17 грудня

Київ • УНН

 • 14 перегляди

17 грудня в Україні прогнозується хмарна погода з проясненнями без істотних опадів. Вранці у північних, Черкаській, Полтавській та Харківській областях очікується туман.

Мінлива хмарнісь, тепло та без опадів: погода в Україні 17 грудня

У середу, 17 грудня, в Україні прогнозується хмарна погода з проясненнями, без суттєвих опадів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Деталі

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, в Україні спокійну погоду без опадів зумовлюватиме поле високого атмосферного тиску. Слабкий до помірного вітер віятиме з південних напрямків і нестиме вологе тепле повітря.

Такі погодні процеси спричинятимуть вранці у північних, Черкаській, Полтавській і Харківській областях туман.

Утримається відносно тепла погода місцями з невеликими мінусами вночі; вдень найтепліше на Закарпатті, Прикарпатті та крайньому півдні країни, прохолодніше – на Лівобережжі.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

Температура вдень 2-7° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та крайньому півдні країни 6-11°, на Лівобережжі 0-5° тепла.  

У Київській області та столиці хмарно з проясненнями. Без опадів. Вранці туман. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура по області вдень 2-7° тепла; у Києві 3-5° тепла.

Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня 14.12.25, 13:56 • 40738 переглядiв

Віта Зеленецька

Погода та довкілля
Укргідрометцентр
Київська область
Черкаська область
Харківська область
Полтавська область
Закарпатська область
Україна
Київ