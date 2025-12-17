Мінлива хмарнісь, тепло та без опадів: погода в Україні 17 грудня
Київ • УНН
17 грудня в Україні прогнозується хмарна погода з проясненнями без істотних опадів. Вранці у північних, Черкаській, Полтавській та Харківській областях очікується туман.
Деталі
Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, в Україні спокійну погоду без опадів зумовлюватиме поле високого атмосферного тиску. Слабкий до помірного вітер віятиме з південних напрямків і нестиме вологе тепле повітря.
Такі погодні процеси спричинятимуть вранці у північних, Черкаській, Полтавській і Харківській областях туман.
Утримається відносно тепла погода місцями з невеликими мінусами вночі; вдень найтепліше на Закарпатті, Прикарпатті та крайньому півдні країни, прохолодніше – на Лівобережжі.
Вітер переважно південний, 5-10 м/с.
Температура вдень 2-7° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та крайньому півдні країни 6-11°, на Лівобережжі 0-5° тепла.
У Київській області та столиці хмарно з проясненнями. Без опадів. Вранці туман. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура по області вдень 2-7° тепла; у Києві 3-5° тепла.
