Переменная облачность, тепло и без осадков: погода в Украине 17 декабря
Киев • УНН
17 декабря в Украине прогнозируется облачная погода с прояснениями без существенных осадков. Утром в северных, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях ожидается туман.
В среду, 17 декабря, в Украине прогнозируется облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Подробности
Сегодня, согласно прогнозу синоптиков, в Украине спокойную погоду без осадков будет обусловливать поле высокого атмосферного давления. Слабый до умеренного ветер будет дуть с южных направлений и нести влажный теплый воздух.
Такие погодные процессы будут вызывать утром в северных, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях туман.
Сохранится относительно теплая погода местами с небольшими минусами ночью; днем теплее всего на Закарпатье, Прикарпатье и крайнем юге страны, прохладнее – на Левобережье.
Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.
Температура днем 2-7° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и крайнем юге страны 6-11°, на Левобережье 0-5° тепла.
В Киевской области и столице облачно с прояснениями. Без осадков. Утром туман. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура по области днем 2-7° тепла; в Киеве 3-5° тепла.
Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря14.12.25, 13:56 • 40738 просмотров