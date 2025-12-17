Переменная облачность, тепло и без осадков: погода в Украине 17 декабря

$42.250.05
16 декабря, 17:02 • 13174 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 26852 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16 декабря, 16:11 • 23530 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
16 декабря, 15:35 • 26855 просмотра
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
16 декабря, 13:38 • 24631 просмотра
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
16 декабря, 10:57 • 25929 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
16 декабря, 10:49 • 26952 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
16 декабря, 08:50 • 24692 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
16 декабря, 08:08 • 29605 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
16 декабря, 08:00 • 24685 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
публикации
Эксклюзивы
Дональд Трамп анонсировал важное обращение к нацииPhoto16 декабря, 19:38 • 3976 просмотра
Швеция обнаружила российских военных на танкерах «теневого флота» в Балтике16 декабря, 22:03 • 3288 просмотра
Трамп считает, что путин хочет оккупировать всю Украину - руководитель аппарата Белого дома00:46 • 3010 просмотра
Венгрия заблокировала расширение ЕС: Украина не сможет начать переговоры о вступлении02:29 • 4904 просмотра
путин подписал закон о конфискации жилья украинцев на оккупированных территориях02:53 • 11443 просмотра
Украина не имеет сертифицированной организации, которая может определять подлинность деталей вертолетов Ми-8МТ16 декабря, 14:38 • 23165 просмотра
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след16 декабря, 12:02 • 36946 просмотра
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto16 декабря, 10:19 • 40074 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
15 декабря, 13:38 • 80070 просмотра
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15 декабря, 13:34 • 74544 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 46420 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 63927 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 63709 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 67248 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 101985 просмотра
Переменная облачность, тепло и без осадков: погода в Украине 17 декабря

Киев • УНН

 • 8 просмотра

17 декабря в Украине прогнозируется облачная погода с прояснениями без существенных осадков. Утром в северных, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях ожидается туман.

Переменная облачность, тепло и без осадков: погода в Украине 17 декабря

В среду, 17 декабря, в Украине прогнозируется облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Подробности

Сегодня, согласно прогнозу синоптиков, в Украине спокойную погоду без осадков будет обусловливать поле высокого атмосферного давления. Слабый до умеренного ветер будет дуть с южных направлений и нести влажный теплый воздух.

Такие погодные процессы будут вызывать утром в северных, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях туман.

Сохранится относительно теплая погода местами с небольшими минусами ночью; днем теплее всего на Закарпатье, Прикарпатье и крайнем юге страны, прохладнее – на Левобережье.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Температура днем 2-7° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и крайнем юге страны 6-11°, на Левобережье 0-5° тепла.

В Киевской области и столице облачно с прояснениями. Без осадков. Утром туман. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура по области днем 2-7° тепла; в Киеве 3-5° тепла.

Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря14.12.25, 13:56 • 40738 просмотров

Вита Зеленецкая

