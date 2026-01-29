$42.770.19
Міністри ЄС обговорять план процвітання для України - Каллас

Київ • УНН

 • 250 перегляди

Рада ЄС із закордонних справ сьогодні розгляне план процвітання для повоєнної України. Єврокомісія працює над цим планом, який тісно пов'язаний з Європою.

Міністри ЄС обговорять план процвітання для України - Каллас

Рада ЄС із закордонних справ сьогодні розгляне план процвітання для повоєнної України, над яким працює Єврокомісія, повідомила голова дипломатії ЄС Кая Каллас у четвер, прибувши на засідання Ради ЄС із закордонних справ, пише УНН.

Європейська комісія працює над планом процвітання. І сьогодні комісар Кос проінформує про це міністрів. Звісно, ​​процвітання України тісно пов'язане з Європою, бо географічно вона у Європі. Таким чином, очевидно, що ми маємо свою роль у цьому питанні

- повідомила голова дипломатії ЄС Кая Каллас.

Доповнення

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС близькі до угоди зі США та Україною про єдину рамкову програму процвітання (Prosperity Framework) для післявоєнної України, і цей документ пропонує відповідь, побудовану на п'яти ключових стовпах.

Згодом у Єврокомісії вказали, що у так званому плані процвітання для повоєнної України, над яким ЄС працює з США та Україною, немає жодного посилання на дату у контексті обговорення вступу України до блоку.

Юлія Шрамко

