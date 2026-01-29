Міністри ЄС обговорять план процвітання для України - Каллас
Київ • УНН
Рада ЄС із закордонних справ сьогодні розгляне план процвітання для повоєнної України. Єврокомісія працює над цим планом, який тісно пов'язаний з Європою.
Рада ЄС із закордонних справ сьогодні розгляне план процвітання для повоєнної України, над яким працює Єврокомісія, повідомила голова дипломатії ЄС Кая Каллас у четвер, прибувши на засідання Ради ЄС із закордонних справ, пише УНН.
Європейська комісія працює над планом процвітання. І сьогодні комісар Кос проінформує про це міністрів. Звісно, процвітання України тісно пов'язане з Європою, бо географічно вона у Європі. Таким чином, очевидно, що ми маємо свою роль у цьому питанні
Доповнення
Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС близькі до угоди зі США та Україною про єдину рамкову програму процвітання (Prosperity Framework) для післявоєнної України, і цей документ пропонує відповідь, побудовану на п'яти ключових стовпах.
Згодом у Єврокомісії вказали, що у так званому плані процвітання для повоєнної України, над яким ЄС працює з США та Україною, немає жодного посилання на дату у контексті обговорення вступу України до блоку.