Министры ЕС обсудят план процветания для Украины - Каллас

Совет ЕС по иностранным делам сегодня рассмотрит план процветания для послевоенной Украины, над которым работает Еврокомиссия, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в четверг, прибыв на заседание Совета ЕС по иностранным делам, пишет УНН.

Европейская комиссия работает над планом процветания. И сегодня комиссар Кос проинформирует об этом министров. Конечно, процветание Украины тесно связано с Европой, потому что географически она в Европе. Таким образом, очевидно, что мы имеем свою роль в этом вопросе - сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

Дополнение

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС близки к соглашению с США и Украиной о единой рамочной программе процветания (Prosperity Framework) для послевоенной Украины, и этот документ предлагает ответ, построенный на пяти ключевых столпах.

Позже в Еврокомиссии указали, что в так называемом плане процветания для послевоенной Украины, над которым ЕС работает с США и Украиной, нет никакого упоминания о дате в контексте обсуждения вступления Украины в блок.