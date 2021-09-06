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Меркель виступила за початок переговорів з талібами

Меркель виступила за початок переговорів з талібами

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Канцлер ФРН Ангела Меркель виступає за початок переговорів з радикальним ісламістським рухом “Талібан” в Афганістані. Відповідну заяву глава німецького кабміну зробила в неділю, 5 вересня, на пресконференції в Хагені (Північний Рейн — Вестфалія), передає УНН із посиланням на DW.

Цитата

“Що стосується „Талібану“, то, звичайно, ми повинні говорити з ними, тому що саме з ними зараз доводиться мати справу”, — підкреслила Меркель.

За словами канцлера ФРН, подібний діалог необхідний, щоб продовжити евакуацію афганців, які того потребують.

Меркель: відкриття аеропорту для польотів — хороший сигнал

“Ми хочемо вивезти з країни людей, які працювали, зокрема, на німецькі організації, пов’язані з розвитком, і тепер відчувають себе під загрозою”, — додала глава німецького уряду.

Вона підкреслила, що подібний діалог дозволить продовжити постачання гуманітарної допомоги в Афганістан. При цьому німецький політик назвала “хорошим сигналом” той факт, що Міжнародний аеропорт Кабула імені Хаміда Карзая недавно був знову відкритий для польотів.

Радикали з “Талібану” хочуть міцних дипломатичних відносин з ФРН

Коментар Меркель прозвучав після публікації інтерв’ю в газеті Welt am Sonntag, в якому представник руху Забіхула Муджахід говорив, що угруповання хотіло б встановити “міцні і офіційні дипломатичні відносини з Німеччиною”.

Ангела Меркель при цьому не сказала, що підтримує відновлення повноцінних дипломатичних відносин з Афганістаном, контрольованим талібами.

Встановлення влади “Талібану”

Бойовики руху “Талібан” 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом кількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що покидає країну, щоб не допустити кровопролиття. Західні країни почали евакуювати з Афганістану своїх громадян і співробітників посольств. США вивели свої сили до визначеного крайного терміну — 31 серпня, після 20-річної військової місії в країні.

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