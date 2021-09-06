Меркель виступила за початок переговорів з талібами

Цитата
“Що стосується „Талібану“, то, звичайно, ми повинні говорити з ними, тому що саме з ними зараз доводиться мати справу”, — підкреслила Меркель.
За словами канцлера ФРН, подібний діалог необхідний, щоб продовжити евакуацію афганців, які того потребують.
Меркель: відкриття аеропорту для польотів — хороший сигнал
“Ми хочемо вивезти з країни людей, які працювали, зокрема, на німецькі організації, пов’язані з розвитком, і тепер відчувають себе під загрозою”, — додала глава німецького уряду.
Вона підкреслила, що подібний діалог дозволить продовжити постачання гуманітарної допомоги в Афганістан. При цьому німецький політик назвала “хорошим сигналом” той факт, що Міжнародний аеропорт Кабула імені Хаміда Карзая недавно був знову відкритий для польотів.
Радикали з “Талібану” хочуть міцних дипломатичних відносин з ФРН
Коментар Меркель прозвучав після публікації інтерв’ю в газеті Welt am Sonntag, в якому представник руху Забіхула Муджахід говорив, що угруповання хотіло б встановити “міцні і офіційні дипломатичні відносини з Німеччиною”.
Ангела Меркель при цьому не сказала, що підтримує відновлення повноцінних дипломатичних відносин з Афганістаном, контрольованим талібами.
Встановлення влади “Талібану”
Бойовики руху “Талібан” 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом кількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що покидає країну, щоб не допустити кровопролиття. Західні країни почали евакуювати з Афганістану своїх громадян і співробітників посольств. США вивели свої сили до визначеного крайного терміну — 31 серпня, після 20-річної військової місії в країні.