Військові США покинули Афганістан

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Генерал морської піхоти Френк Маккензі, голова Центрального командування США, заявив про це на брифінгу в Пентагоні в понеділок після того, як останні війська, спрямовані на евакуацію американців та афганців, які перебувають у зоні ризику після повернення талібів до влади, вилетіли зі столиці Кабула.

Нагадаємо

Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Сполучені Штати не будуть мати дипломатичної присутності в Афганістані після 31 серпня, заявивши, що адміністрація продовжить дипломатичну взаємодію в регіоні, але що відкриття посольства в Кабулі буде залежати від дій талібів і поведінки “в найближчі тижні і місяці”.

Встановлення влади “Талібану”

Бойовики “Талібану” після 11-денного наступу 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну. Західні країни евакуювали або евакуюють своїх громадян і співробітників. “Талібан” визначив крайній термін для цього — до 31 серпня.