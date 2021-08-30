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17 березня, 19:38 • 103595 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 132744 перегляди

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17 березня, 12:39 • 159020 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 164657 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 181056 перегляди

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Військові США покинули Афганістан

Військові США покинули Афганістан

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. США завершили виведення своїх військ з Афганістану. Про це інформує Аl Jazeera, пише УНН.

Деталі

Генерал морської піхоти Френк Маккензі, голова Центрального командування США, заявив про це на брифінгу в Пентагоні в понеділок після того, як останні війська, спрямовані на евакуацію американців та афганців, які перебувають у зоні ризику після повернення талібів до влади, вилетіли зі столиці Кабула.

Нагадаємо

Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Сполучені Штати не будуть мати дипломатичної присутності в Афганістані після 31 серпня, заявивши, що адміністрація продовжить дипломатичну взаємодію в регіоні, але що відкриття посольства в Кабулі буде залежати від дій талібів і поведінки “в найближчі тижні і місяці”.

Встановлення влади “Талібану”

Бойовики “Талібану” після 11-денного наступу 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну. Західні країни евакуювали або евакуюють своїх громадян і співробітників. “Талібан” визначив крайній термін для цього — до 31 серпня.

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