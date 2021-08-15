Президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Президент Афганістану Ашраф Гані йде у відставку, аби не допустити кровопролиття та спустошення Кабула. Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.
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“Сьогодні я зіткнувся з непростим вибором. Мені доводиться стикатися з озброєними талібами, які хочуть увійти до палацу або покинути країну, де я присвятив своє життя захисту протягом останніх 20 років. Якщо їх не зупинити, місто Кабул буде спустошене, що призведе до великої гуманітарної катастрофи. Талібан ясно дав зрозуміти, що вони готові до кривавого нападу на весь Кабул і жителів, аби вигнати мене. Щоб не допустити кровопролиття, я вирішив піти”, — заявив президент Афганістану.
Доповнення
15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони увійшли в Кабул. Головою перехідного уряду Афганістану мали б призначити ексголову МВС країни Алі Ахмада Джалалі, повідомляв телеканал Al Arabiya.
За заявою МВС Афганістану, влада буде передана мирним шляхом, без бою.
Раніше ЗМІ повідомляли, що президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну.