Очільник МВС Афганістану пообіцяв мирну передачу Кабула талібам
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Бойовики "Талібану" не братимуть атакувати Кабул, зміна влади пройде мирно. Про це заявив виконувач обов'язків голови МВС Афганістану Саттар Мірзаквал, відеозвернення якого опублікував TOLO News.
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Виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Афганістану Абдул Саттар Мірзаквал, якого цитують ЗМІ, заявив, що "Кабул не будуть атакувати і що перехід (влади - ред.) відбудеться мирно", запевнив жителів Кабула, що сили безпеки забезпечать безпеку міста.
Перед цим "Талібан" опублікував заяву, у якій йдеться, що вони наказали своїм силам не перетинати ворота Кабула і не брати місто силою.
Замість цього, за їхніми словами, "ведуться переговори, щоб гарантувати, що процес переходу (влади - ред.) завершиться безпечно і надійно, без шкоди для життя, власності і честі кого-небудь і без шкоди для життя кабульців".
Голова адміністрації президента країни Ашрафа Гані в своєму акаунті в Twitter закликав жителів Кабула: "Будь ласка, не хвилюйтеся. Проблем немає. Ситуація в Кабулі перебуває під контролем".
Тим часом сусідній Пакистан закрив контрольно-пропускний пункт "Торхам" на кордоні з Афганістаном після захоплення талібами афганської сторони кордону, заявив міністр внутрішніх справ Пакистану Шейх Рашид Ахмад, якого цитують місцеві ЗМІ.
Доповнення
Троє афганських офіційних осіб повідомили 15 серпня Associated Press, що таліби увійшли до передмістя Кабула і перебували в столичних районах Калакан, Карабах і Пагман. Раніше таліби захопили Джелалабад, недалеко від великого прикордонного переходу з Пакистаном, останнє велике місто, окрім Кабула, непідконтрольне їм.
Тим часом AFP повідомляє з посиланням на місцевих жителів, що таліби мирно увійшли в деякі віддалені передмістя столиці.
У наступі, який тривав трохи більше тижня, таліби завдали поразки афганським силам безпеки, які почали тікати з великих районів країни, навіть при деякій підтримці з повітря з боку американських збройних сил.
За даними ЗМІ, таліби ще станом на вчора взяли під контроль 90% країни.
Наступ "Талібану" почався після рішення США і сюзників по НАТО вивести свої сили з Афганістану.