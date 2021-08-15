ЗМІ: "Талібан" увійшов в столицю Афганістану Кабул
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Бойовики "Талібану" увійшли в столицю Афганістану Кабул, повідомляють західні ЗМІ. Тим часом Міністерство внутрішніх справ Афганістану в неділю підтвердило, що таліби почали входити в Кабул з усіх боків, пише Reuters.
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Як пише Reuters, після "блискавичного наступу" на столицю країни "Талібан" наказав своїм бійцям утримуватися від насильства, дозволити безпечний прохід всім, хто хоче піти, і попросити жінок відправитися в охоронювані райони, сказав лідер талібів в Досі.
Тим часом AP пише, що бійці "Талібану" увійшли в передмістя Кабула, на тлі чого працівники екстрено залишили урядові установи, а вертольоти почали приземлятися біля посольства США в афганській столиці.
Троє афганських офіційних осіб повідомили Associated Press, що бойовики перебували в столичних районах Калакан, Карабах і Пагман. Раніше таліби захопили Джелалабад, недалеко від великого прикордонного переходу з Пакистаном, останнє велике місто, окрім Кабула, непідконтрольне їм.
Пізніше таліби пообіцяли не брати "силою" столицю Кабул, тим часом як у столиці періодично чутні перестрілки.
"Ніхто не постраждає, як і не постраждає власність і гідність, і життям жителів Кабула не загрожуватиме небезпека", - заявили таліби.
AFP з посиланням на місцевих жителів також повідомило, що бойовики "Талібану" увійшли у Кабул.
Доповнення
У наступі, який тривав трохи більше тижня, таліби завдали поразки афганським силам безпеки, які почали тікати з великих районів країни, навіть при деякій підтримці з повітря з боку американських збройних сил.
За даними ЗМІ, таліби ще станом на вчора взяли під контроль 90% країни.
Наступ "Талібану" почався після рішення США і сюзників по НАТО вивести свої сили з Афганістану.