Президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну - ЗМІ

Деталі

"Джерела повідомляють, що президент Гані покинув країну", - повідомляє TOLO News.

Теж саме з посиланням на свої джерела повідомляє Al Arabiya: "Президент Афганістану Ашраф Гані покинув Афганістан".

Тим часом таджицький портал "Азия-Плюс" пише, що чиновник в уряді президента Афганістану Ашрафа Гані Саджад Нурістані повідомив виданню, що "Гані подав у відставку і вилетів в Таджикистан".

За словами Нурістана, Ашрафа Гані супроводжують його радник з національної безпеки Хамдулла Мухіб і очільник адміністрації Фазл Махмуд Фазлі.

Нурістан зазначив, що після Таджикистану Гані повинен вилетіти в третю країну, але в яку саме, поки не відомо.

Доповнення

Сьогодні таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, вони увійшли в Кабул. Головою перехідного уряду Афганістану мають призначити ексголову МВС країни Алі Ахмада Джалалі, повідомляє телеканал Al Arabiya.

Представник "Талібану" заявив, що рух чекає "мирної передачі влади" у "наступні кілька днів".

Тим часом, таліби вже запропонували іноземцям покинути країну. Іноземні громадяни в Кабулі повинні виїхати або встати на облік майбутніх інстанцій талібів.

США і Німеччина уже перемістили своїх громадян, зокрема, і працівників дипмісій до аеропорту Кабула. ФРН, за повідомленнями, закрила своє посольство у Кабулі. Швеція також заявляла про евакуацію своїх громадян і дипломатів, як і Велика Британія та Італія.

НАТО при цьому зберігає свою дипломатичну присутність в Кабулі і допомагає підтримувати роботу міського аеропорту, повідомив Reuters офіційний представник НАТО. "НАТО постійно оцінює події в Афганістані", - сказав чиновник.

"Безпека нашого персоналу має першорядне значення, і ми продовжуємо вносити зміни в міру необхідності. Ми підтримуємо зусилля Афганістану з пошуку політичного вирішення конфлікту, який зараз як ніколи актуальний", - додали в Альянсі.

Говорячи про ситуацію в Афганістані, держсекретар США Ентоні Блінкен в ефірі CNN визнав, що перемога талібів в Афганістані відбулася "швидше, ніж ми очікували", при цьому захищаючи вихід сил США із країни.

"Ідея про те, що статус-кво можна було б зберегти, утримуючи наші сили там, просто помилкова", - сказав Блінкен, додавши, що основна увага на безпечному виведенні всіх американців з країни.

Блінкен сказав, що США не просять у талібів нічого щодо евакуації громадян США. "Ми нічого не просили у талібів. Ми сказали "Талібану", що якщо вони завадять нашому персоналу, нашим операціям, коли ми продовжуємо це виведення, буде швидка і рішуча відповідь", - додав він.

Тим часом Sky News повідомило, що було зроблено запит на засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації в Афганістані. "Естонія та Норвегія попросили зустріч якомога швидше", - повідомив телеканал.