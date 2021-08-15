Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, сообщает TOLO News и Al Arabiya со ссылкой на источники, передает УНН.
Детали
"Источники сообщают, что президент Гани покинул страну", - сообщает TOLO News.
Тоже самое со ссылкой на свои источники сообщает Al Arabiya: "Президент Афганистана Ашраф Гани покинул Афганистан".
Между тем таджикский портал "Азия-Плюс" пишет, что чиновник в правительстве президента Афганистана Ашрафа Гани Саджад Нуристан сообщил изданию, что "Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан".
По словам Нуристана, Ашрафа Гани сопровождают его советник по национальной безопасности Хамдулла Мухиб и глава администрации Фазл Махмуд Фазли.
Нуристан отметил, что после Таджикистана Гани должен вылететь в третью страну, но в какую именно, пока не известно.
Дополнение
Сегодня талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, они вошли в Кабул. Председателем переходного правительства Афганистана должны назначить экс-главу МВД страны Али Ахмада Джалали, сообщает телеканал Al Arabiya.
Представитель "Талибана" заявил, что движение ждет "мирной передачи власти" в "последующие несколько дней".
Между тем, талибы уже предложили иностранцам покинуть страну. Иностранные граждане в Кабуле должны выехать или встать на учет будущих инстанций талибов.
США и Германия уже переместили своих граждан, в том числе и работников дипмиссий в аэропорт Кабула. ФРГ, по сообщениям, закрыла свое посольство в Кабуле. Швеция также заявляла об эвакуации своих граждан и дипломатов, как и Великобритания и Италия.
НАТО при этом сохраняет свое дипломатическое присутствие в Кабуле и помогает поддерживать работу городского аэропорта, сообщил Reuters официальный представитель НАТО. "НАТО постоянно оценивает события в Афганистане", - сказал чиновник.
"Безопасность нашего персонала имеет первостепенное значение, и мы продолжаем вносить изменения по мере необходимости. Мы поддерживаем усилия Афганистана по поиску политического решения конфликта, который сейчас как никогда актуален", - добавили в Альянсе.
Говоря о ситуации в Афганистане, госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире CNN признал, что победа талибов в Афганистане произошла "быстрее, чем мы ожидали", при этом защищая выход сил США из страны.
"Идея о том, что статус-кво можно было бы сохранить, удерживая наши силы там, просто ложная", - сказал Блинкен, добавив, что основное внимание - безопасное вывода всех американцев из страны.
Блинкен сказал, что США не просят у талибов ничего по эвакуации граждан США. "Мы ничего не просили у талибов. Мы сказали "Талибану", что если они помешают нашему персоналу, нашим операциям, когда мы продолжаем этот вывод, будет быстрый и решительный ответ", - добавил он.
Между тем Sky News сообщил, что был сделан запрос на заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Афганистане. "Эстония и Норвегия запросили встречу как можно скорее", - сообщил телеканал.