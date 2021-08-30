Военные США покинули Афганистан
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. США завершили вывод своих войск из Афганистана. Об этом сообщает Аl Jazeera, пишет УНН.
Детали
Генерал морской пехоты Фрэнк Маккензи, глава Центрального командования США, заявил об этом на брифинге в Пентагоне в понедельник после того, как последние войска, направленные на эвакуацию американцев и афганцев, которые находятся в зоне риска по возвращении талибов к власти, вылетели из столицы Кабула.
Напомним
Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил , что Соединенные Штаты не будут иметь дипломатического присутствия в Афганистане после 31 августа, заявив, что администрация продолжит дипломатическую взаимодействие в регионе, но открытие посольства в Кабуле будет зависеть от действий талибов и поведения “в ближайшие недели и месяцы” .
Установление власти “Талибана”
Боевики “Талибана” после 11-дневного наступления 15 августа без боявошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил , что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуировали или эвакуируют своих граждан и сотрудников. “Талибан” определил крайний срок для этого — до 31 августа.