Блінкен: США не матимуть дипломатичної присутності в Афганістані після 31 серпня

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Блінкен повідомив, що адміністрація все ще активно працює над евакуацією з Афганістану ще близько 300 американських громадян, які заявили США, що хочуть виїхати з країни.

Він також підтвердив коментарі президента Байдена в суботу про "дуже високий ризик" ще одного нападу на американські війська в Кабулі.

"Існує висока ймовірність додаткових атак до 31 числа, - сказав Блінкен. - Це найнебезпечніший час в і без того надзвичайно небезпечної місії".

Додамо

26 серпня в результаті терористичної атаки загинуло більше ніж 200 афганців і 13 військовослужбовців США.

Сьогодні, 29 серпня, у результаті попадання ракети в жилий район Кабула, загинуло двоє осіб, ще троє отримали поранення. За інформацією агенства Reuters, США нанесли удар по бойовиках "ІД", які взяли на себе відповідальність за терористичні акти 26 серпня.