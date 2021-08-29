Новий вибух у Кабулі: двоє людей загинули, ще троє отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. У результаті попадання ракети в житловий будинок в 11-му районі Кабула двоє людей загинули і троє отримали поранення. Про це інформує УНН з посиланням на афганське інформаційне агенство Аsvaka.
Цитата:
"Двоє людей загинули і троє отримали поранення у результаті попадання ракети в житловий будинок в 11-му районі Кабула. Свідки кажуть, що серед жертв є діти і жінки", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Співробітник служби безпеки недавно поваленого уряду повідомив AFP, що це була ракета, "яка, як показує попередня інформація, потрапила в будинок".
Що було раніше
Вибух стався через три дні після того, як у результаті атаки "ІД" біля аеропорту Кабула загинуло більше ніж 200 людей, у тому числі 13 американських військовослужбовців, коли афганці намагались втекти зі взятого під контроль талібами Кабула.