Кількість жертв вибухів в Кабулі зросла до 90

Нагадаємо
У четвер біля будівлі аеропорту Кабула сталися два вибухи, влаштованих терористами-смертниками. В результаті того, що сталося, за останніми даними ЗМІ, загинули не менше 60 осіб, серед яких 12 американських військовослужбовців. Рух Талібан, що встановив 15 серпня свою владу в Афганістані, рішуче засудив теракти і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.
Влада США каже про ймовірні нові напади та планує завдати удар у відповідь.
Президент Зеленський вже відреагував на напади в аеропорту Кабулу, назвавши це “жахливими терактами”.