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17 березня, 19:38 • 100151 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 124254 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 180717 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 155828 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 154922 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 162648 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 179520 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 150263 перегляди

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17 березня, 05:23 • 159410 перегляди

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Кількість жертв вибухів в Кабулі зросла до 90

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Кількість загиблих при вибухах в Кабулі зросла до 90 осіб. Про це повідомив у четвер телеканал CBS з посиланням на представника Міністерства охорони здоров'я Афганістану, передає УНН.

Деталі

За даними телеканалу Al Arabiya, 158 осіб отримали поранення.

Нагадаємо

У четвер біля будівлі аеропорту Кабула сталися два вибухи, влаштованих терористами-смертниками. В результаті того, що сталося, за останніми даними ЗМІ, загинули не менше 60 осіб, серед яких 12 американських військовослужбовців. Рух Талібан, що встановив 15 серпня свою владу в Афганістані, рішуче засудив теракти і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.

Влада США каже про ймовірні нові напади та планує завдати удар у відповідь.

Президент Зеленський вже відреагував на напади в аеропорту Кабулу, назвавши це “жахливими терактами”.

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