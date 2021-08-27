Кількість жертв вибухів в Кабулі зросла до 90

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За даними телеканалу Al Arabiya, 158 осіб отримали поранення.

Нагадаємо

У четвер біля будівлі аеропорту Кабула сталися два вибухи, влаштованих терористами-смертниками. В результаті того, що сталося, за останніми даними ЗМІ, загинули не менше 60 осіб, серед яких 12 американських військовослужбовців. Рух Талібан, що встановив 15 серпня свою владу в Афганістані, рішуче засудив теракти і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.