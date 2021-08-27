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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне
08:22 • 8085 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 34291 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 65446 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 139680 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 158314 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 126245 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 121862 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Число жертв взрывов в Кабуле возросло до 90

Число жертв взрывов в Кабуле возросло до 90

Киев  •  УНН

 • 20657 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Число погибших при взрывах в Кабуле возросло до 90 человек. Об этом сообщил в четверг телеканал CBS со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения Афганистана, передает УНН.

Детали

По данным телеканала Al Arabiya, 158 человек получили ранения.

Напомним

В четверг у здания аэропорта Кабула произошли два взрыва, устроенных террористами-смертниками. В результате случившегося, по последним данным СМИ, погибли не менее 60 человек, среди которых 12 американских военнослужащих. Движение Талибан, установил 15 августа свою власть в Афганистане, решительно осудил теракты и пообещал привлечь виновных к ответственности.

Власти США говорит о возможных новых нападениях и планирует нанести ответный удар.

Президент Зеленский уже отреагировал на нападения в аэропорту Кабула, назвав это “ужасными терактами”.

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