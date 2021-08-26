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У Кабулі прогриміло уже п'ять вибухів: кількість загиблих американських військових зросла до 12 - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. У Кабулі відбулися нові вибухи. 12 американських військовослужбовців загинули в результаті теракту, повідомили офіційні особи телеканалу Fox News, інформує УНН.

Деталі

У Кабулі відбулися нові вибухи. Повідомляється про, як мінімум, два нових вибухи.

За даними ЗМІ, 12 американських військовослужбовців загинули в результаті теракту. 11 осіб були морськими піхотинцями і один - флотським медиком і ще щонайменше 20 осіб поранено.

Раніше в теракті в аеропорту загинули не менше 40 осіб та ще 130 отримали поранення.

Видання The Wall Street Journal повідомляло про те, що загинули також четверо американських морпіхів.

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